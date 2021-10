„Po zápase v Pardubicích jsme si na poradě ukázali negativní věci v defenzivě. A to je ubránit si osobní souboj, agresivita, neschovávat se za puky, nebát se hrát v pěti. Takové detaily, které nám ve středu chyběly, abychom mohli pomýšlet na body,“ řekl trenér Vítkovic Miloš Holaň.

„Ukazovali jsme si to také proto, abychom se těchto chyb vyvarovali. Nechceme to opakovat. Máme mužstvo na to, abychom bojovali. Nedaří se nám koncovka, takže si musíme dávat velký pozor na obranu a disciplínu. Zvlášť, když nás čeká další zápas venku,“ dodal Miloš Holaň.