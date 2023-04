Dosavadní nejdůležitější utkání sezony zvládli. Hokejisté Třince zvítězili v pátečním rozhodujícím 7. semifinále play-off extraligy na ledě Pardubic 2:1, sérii získali poměrem 4:3 na zápasy a popáté v řadě postoupili do boje o mistrovský titul. Poprvé pod vedením nového kouče Zdeňka Motáka, který nahradil před tímto ročníkem úspěšného Václava Varaďu.

Sedmé semifinálové utkání hokejového play-off Tipsport extraligy v ledním hokeji mezi HC Dynamo Pardubice a HC Oceláři Třinec. Uprostřed útočník Ocelářů Erik Hrňa, autor důležité branky na 1:1. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Oceláři první možnost probojovat se do bitvy o mistrovský titul ve středu v domácí Werk Aréně nevyužili, když po mizerné první třetině marně dotahovali a nakonec prohráli 3:5. Na ledě vítěze základní části se však zvedli a neodvratně odpověděli. O čtvrtý titul po sobě zabojují od úterý v derby s Vítkovicemi, nebo proti Hradci Králové.

Slezané sice prohrávali po brance Čerešňáka, bleskově však srovnali zásluhou Hrni a do finále je poslal lotyšský bek Čukste. Další skvělý výkon podal gólman Ondřej Kacetl, jenž zneškodnil 31 střel. Vychytal i trestné střílení Hyky, které bylo nařízeno pouhé tři vteřiny před koncem třetí třetiny za jeho úmyslné posunutí branky.

„Jaké byly hlavní body toho, že jsme postoupili do finále? Týmovost, maximální oddanost hokeji, bojovnost, nasazení. A to v každém střídání. Pak také zkušenost s vyřazovacími boji. No a Ondřej Kacetl. Zachytal výborně. Stejně jako ve všech předešlých sériích,“ chválil svůj tým trenér Třince Zdeněk Moták.

Pardubičtí byli po vyřazení smutní, přesto ocenili sílu Ocelářů. „Třinec má nesmírně kvalitní tým. Celá ta série byla velice vyrovnaná, celkově skvělá. Musím se zastat všech kluků. Nechali tam všechno, bohužel to na postup nestačilo,“ prohlásil kouč Dynama Radim Rulík.

Extraliga – 7. semifinále play-off (pátek 14. 4. 2023):

HC Dynamo Pardubice – HC Oceláři Třinec 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 9. Čerešňák (Mandát, Rákos) – 12. Hrňa (Voženílek, Svačina), 34. Čukste (Kurovský, Marcinko). Rozhodčí: Jeřábek, Pražák – Hynek, Rampír. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 10 194 (vyprodáno). Konečný stav série: 3:4.

Pardubice: Will – T. Dvořák, Košťálek, D. Musil, Čerešňák, Vála, J. Kolář, Hrádek – A. Musil, L. Sedlák, Hyka – R. Kousal, Zohorna, Radil – Paulovič, Poulíček, Vondráček – Říčka, Rákos, Mandát. Trenér: Rulík.

Třinec: Kacetl – Smith, Marinčin, J. Jeřábek, Čukste, Doudera, Mar. Adámek, Kaňák – Chmielewski, Marcinko, M. Růžička – Nestrašil, Hudáček, Daňo – Dravecký, M. Roman, Kurovský – Svačina, Voženílek, Hrňa. Trenér: Moták.