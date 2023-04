/FOTOGALERIE/ Byl jedním z hrdinů nedělní 4. semifinálové bitvy play-off extraligy v Hradci Králové. Zkušený útočník Rastislav Dej dvěma góly výrazně pomohl Vítkovicím k výhře 2:1, která znamenala snížení série na 1:3.

Hradec Králové – Vítkovice (Extraliga – 4. semifinále play-off, 9. 4. 2023). Vlevo Rastislav Dej, který slaví jeden ze dvou gólů s parťákem Robertsem Bukartsem. | Foto: Deník/Petr Kotala

Čtyřiatřicetiletý forvard poslal v 16. minutě Ostravany do vedení. Ve 27. minutě zvyšoval v přesilovce na 2:0. Domácí už stačili pouze snížit. Svěřenci trenéra Miloše Holaně tak zatrhli předčasný konec sezony a v úterý se pokusí v domovské Ostravar Aréně vyzrát na Východočechy znovu.

„Jsme nesmírně rádi, že jsme ten zápas urvali a máme první bod,“ řekl bezprostředně po vítězném utkání novinářům Rastislav Dej. „V Ostravě to bude zase nesmírně těžké. Všechny ty zápasy jsou vyrovnané, o gól. Budeme se snažit udržet v sezoně co nejdéle,“ slíbil Dej.

Podívejte se: Vítkovice žijí, semifinále vrátily do Ostravy. Holaň vytáhl žolíka

Že mají Vítkovice nůž na krku a musí už jen vyhrávat, bylo a je všem v kabině jasné. „Dobře jsme věděli, že musíme zvítězit, ale nestresovali jsme se tím a nevěšeli hlavy. Naopak. Povzbuzovali jsme se. Neztratili jsme ty předchozí zápasy 5:1, 6:1, bylo to vždy těsné. To nám dodávalo odvahu a sebevědomí,“ vykládal Dej.

„Hradec byl zase výborný. My jsme hráli velmi obětavě a náš výkon byl podpořený opravdu skvělým gólmanem, Lukáš Klimeš zachytal fakt super. Navíc jsme tam skákali do střel. Měli jsme na konci druhé třetiny hluchou pasáž, kdy měl Hradec dvě tři tutovky a z jedné snížil. Ve třetí třetině jsme se stáhli dozadu a už to umlátili,“ dodal Rastislav Dej.