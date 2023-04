/FOTOGALERIE/ Ještě se kousli a zůstávají ve hře! Hokejisté Vítkovic dokázali zvítězit v nedělním 4. semifinále play-off extraligy na ledě Hradce Králové góly útočníka Rastislava Deje 2:1, v sérii snížili stav na 1:3 a v úterý se pokusí v Ostravě dostat se v souboji s Východočechy na kontakt.

Mountfield HK - HC Vítkovice Ridera (Extraliga - 4. semifinále play-off, 9. 4. 2023). Gólman hostí Lukáš Klimeš podal výborný výkon. | Foto: Deník/Petr Kotala

Trenér Vítkovic Miloš Holaň poprvé ve vyřazovacích bojích poslal do branky Lukáše Klimeše, který nahradil Aleše Stezku, a tento tah se ukázal jako vynikající. Osmadvacetiletý ostravský žolík mezi třemi tyčemi inkasoval pouze jednou, zbylých 32 střel zlikvidoval.

„Lukáš chytal fantasticky, podržel mužstvo,“ chválil Holaň. „Pochvalu ale zaslouží celé mužstvo. Hráči si hrábli až na dno. Šli si pro to, ta obětavost v závěru… Úžasné. Jsme rádi, že zůstáváme v sérii, do Ostravy se moc těšíme. Bude to ale těžké,“ doplnil Holaň.

Jeho tým dlouho vedl 2:0, ve 37. minutě snížil domácí Eberle. „Tam jsme udělali zbytečnou chybu, která mě mrzela. Musíme být ještě pečlivější a zodpovědnější. Všechno je to o malých věcech, detailech, každé zaváhání vás může stát celý zápas,“ prohlásil Holaň.

Dvougólový hrdina Vítkovic Dej: Stres z konce sezony? Ne. Hlavně povzbuzování

„Po druhé třetině jsem musel v kabině zvýšit hlas. Všem jsem zdůrazňoval, že už žádné příště nemusí být. Neříkal jsem to proto, abych klukům naboural psychiku, ale nabudil je. Jde o to, dostat ze všech co nejvíce to zdravé sebevědomí,“ vykládal Holaň.

Vítkovice měly i potřebné štěstí, to když ve 48. minutě zastoupila Klimeše po dělovce Filipa Pavlíka pravá tyč. „Je to obrovský adrenalin. Ano, jsou tam chyby, ale myslím, že celkově hrajeme dobře celou dobu. Byli jsme pod velkým tlakem a pořád jsme,“ dodal Miloš Holaň, trenér HC Vítkovice Ridera.

Extraliga – 4. semifinále play-off (neděle 9. 4. 2023):

Hradec Králové – Vítkovice 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 37. Eberle (McCormack) – 16. Dej (Lakatoš, Gewiese), 27. Dej (Bukarts, Gewiese). Rozhodčí: Jeřábek, Pražák – Ondráček, Špůr. Vyloučení: 2:2. Využití: 0:1. Diváci: 6890 (vyprodáno). Stav série: 3:1.

Mountfield HK: Machovský – McCormack, Jank, Blain, Kalina, F. Pavlík, Rosandič – Werek, Miškář, Eberle – Kev. Klíma, Lalancette, Perret – Okuliar, Zachar, R. Pavlík – Smoleňák, Štohanzl, Pilař – Chalupa. Trenér: Martinec.

HC Vítkovice Ridera: Klimeš – Grman, Mikuš, L. Kovář, Koch, J. Stehlík, Gewiese, Prčík – Mueller, Krieger, Jarůšek – Lakatoš, Dej, Bukarts – Kalus, Kotala, L. Krenželok – Lednický, Chlán, Fridrich. Trenér: Holaň.