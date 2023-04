/FOTOGALERIE/ Tohle už nevypadá vůbec dobře! Hokejisté Vítkovic prohráli sobotní utkání 3. semifinále play-off extraligy v Hradci Králové 2:4, v sérii ztrácejí 0:3 a v neděli budou na ledě Východočechů odvracet předčasný konec sezony.

Mountfield HK - HC Vítkovice Ridera 4:2 (Extraliga - 3. semifinále play-off, 8. 4. 2023) | Foto: Moutfield HK

Ostravané prohrávali na konci první třetiny po trefách v oslabení o dvě branky, dokázali ztrátu smazat, ale na obrat to nestačilo. Hrdinou Mountfieldu byl útočník Patrik Miškář, který v čase 55:53 zajistil domácím postupový mečbol.

„Bylo to těžké utkání. Hradec dobře bránil, nám se až tolik nedařilo. Přesto jsme ještě vyrovnali na 2:2, bohužel pak přišla situace, kdy jsme obdrželi branku na 2:3, což změnilo ráz zápasu,“ vykládal útočník Vítkovic Peter Krieger.

„Musíme to rychle hodit za hlavu, další zápas vyhrát a sérii ještě vrátit do Ostravy,“ dodal Peter Krieger, americký forvard ve službách Vítkovic, který v 51. minutě srovnával po teči na 2:2. Ostravanům to ale nakonec nebylo nic platné.

OHLASY TRENÉRŮ:

Miloš Holaň (HC Vítkovice Ridera): „Byl to tuhý boj až do konce. Otáčet z 0:2 na 2:2, klobouk dolů před kluky, co dokázali. Ukázali charakter, vnitřní sílu, vypadalo to velice dobře do doby, než jsme udělali taktickou chybu, že jsme propadli v útočném pásmu, tři na dva a dostali jsme těžké direkt. Nicméně bojovali jsme až do konce, odvolali jsme gólmana, měli jsme tam jednu tutovou šanci, kterou se nám bohužel nepodařilo proměnit, a to utkání jsme prohráli.“

Tomáš Martinec (Mountfield HK): „Opět jsme viděli vyrovnaný zápas. Strašně těžký. Myslím, že to byl boj o každý metr ledu. V první třetině jsme si pomohli přesilovkami, což bylo strašně důležité. Věděli jsme, že Vítkovice se nevzdají a budou bojovat až do konce. Jsme moc rádi, že v závěru se to štěstí zase přiklonilo k nám a dali jsme ten důležitý gól na 3:2. Přestože si toho vítězství moc vážíme, tak nic nekončí a my se musíme s pokorou připravit na ten další zápas.“

Extraliga – 3. semifinále play-off (sobota 8. 4. 2023):

Hradec Králové – Vítkovice 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 10. Okuliar (Kev. Klíma, Smoleňák), 18. McCormack (Lalancette, Werek), 56. Miškář (Eberle, McCormack), 60. R. Pavlík – 20. Kalus (Lakatoš), 51. Krieger (Gewiese, J. Stehlík). Rozhodčí: Stano, Hradil – Lederer, Vondráček. Vyloučení: 4:3. Využití: 2:1. Diváci: 6890 (vyprodáno). Stav série: 3:0.

Mountfield HK: Machovský – McCormack, Jank, Blain, Kalina, F. Pavlík, Rosandič, Marcel – Werek, Miškář, Eberle – Kev. Klíma, Lalancette, Perret – Okuliar, Zachar, R. Pavlík – Smoleňák, Štohanzl, Pilař. Trenér: Martinec.

Vítkovice Ridera: Stezka – Grman, Mikuš, Raskob, Koch, J. Stehlík, Gewiese, L. Kovář – Mueller, Krieger, Bukarts – Lakatoš, Chlán, Fridrich – Kalus, Dej, Dočekal – Jarůšek, Kotala, L. Krenželok. Trenér: Holaň.