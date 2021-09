Důvodem jsou jiné sportovní a kulturní akce v Ostravar Aréně. „Myslím si, že to hodně napoví o našem týmu, o tom, jak je připravený, takže v tom nevidím žádná problém. Prostě to tak je, jsme s tím smíření a nic s tím neuděláme. Budeme se soustředit na první zápas v Chomutově a uvidíme,“ dodává Roman Polák.

Kladno má tým plný Kanaďanů, co na to říkáte?

Já vůbec nevím, nekoukám se a nesleduji soupisky ostatních týmů. Mě zajímá naše mužstvo, které je dobře poskládané. Když budeme hrát náš hokej, sice nebudeme dávat sedm a více branek, jak by si přál pan Daněk (zástupce generálního sponzora klubu), ale určitě budeme nepříjemní a budeme kousat.

Nelitujete, že nenastoupí Jaromír Jágr?

Já už ani nevím, kdy jsem ho naposledy bránit. To bude nějaký ten pátek. Uvidíme, necháme to otevřené. U Jardy nikdy nevíte. On se ráno probudí dobře a naskočí. Tam je to úplně jedno. Já se budu soustředit na tým jako takový a je mi jedno, jestli bude hrát Pleky (Plekanec), nebo Jarda.

Možná vynechává kvůli vám zápasy proti Vítkovicím.

Třeba. (pousměje se)

Máte nějakou vzpomínku na souboje s českou legendou?

Já jsem ho vždycky chtěl bránit, ale prvně se mi podařilo, že jsme hráli spolu za reprezentaci. Poprvé myslím na mistrovství světa ve Švýcarsku. Dokázal jsem hrát i proti němu, ale už si to nevybavuji. Asi to bylo hodně dávno.

K tomu, abyste hráli na málo branek, je třeba pevná obrana a spolehliví brankáři. Jste po této stránce spokojen?

Nejen pevná obrana, ale vůbec obranná hra celého týmu. Tohle nám zatím jde, ale holt to tak je. Musíme hrát s tím, co máme. Zatím tam není střelec, i když jak říkal Miloš (Holaň), třeba se někdo urve, kdo ty góly pravidelně bude dávat. Marek Kalus byl v přípravě vynikající, dával snad gól v každém zápase, ale uvidíme, jak si to přenese do sezony. Máme takový tým, že budeme muset z obrany vycházet, být nepříjemní, z protiútoku zaútočit a dát gól.

Je ten tým lepší, nebo stejný, než v minulé sezoně?

Řekl bych, že je jiný.

Změn bylo hodně, nemáte z nich obavy?

Obavy nejsou. Jak jsem řekl, takhle to prostě je a nic se s tím nedá dělat. Musíme hrát s tím, co máme, naplno, makat, být nepříjemní a snad se nám start do sezony podaří.

V tomto ročníku se sestupuje, tak jak vnímáte tohle? Zabýváte se tím, že je o co hrát i zespodu?

Samozřejmě že to někdo v hlavě je, ale myslím si, že zatím si to nikdo příliš nepřipouští. Jestli se to bude řešit, tak spíše později v sezoně. Teď chce mít každý dobrý vstup do prvního zápasu, chceme ho mít za sebou, abychom si to oťukali a ohráli, takže začátek je vždy nervózní. Liga je něco jiného než přípravné zápasy. Ještě když tu budou diváci, kteří minulý rok chyběli. I Roman Šimíček zmínil, že tohle může někomu pomoci, jiným zase ublížit, takže uvidíme, jak na to všichni zareagují.

Co soudíte o nových dresech navržených fanoušky?

Osobně se mi moc líbí. I někteří kluci v kabině se o tom bavili. Zatím spokojenost, uvidíme, jaké nám přinesou štěstí.

Sezona bude olympijská, extraliga se bude hrát i během Her. Zvažujete účast v Pekingu?

Nějaký kontakt už tam proběhl, ale já jsem bohužel ještě ani neodpověděl, protože nemám v plánu jet na olympiádu. Ještě když jsem se teď dozvěděl, že NHL oznámila, že zavře ligu, aby všichni hráči mohli jet reprezentovat své země. Tuhle otázku jsem úplně opustil, nemám to v plánu.

Na dvoufázové tréninky, které v NHL nejsou, jste si zvykl?

Ty jsou jenom v přípravě. A je to velký rozdíl. V NHL je pravidlo, že člověk může být na hale maximálně tři a půl hodiny, pak musí odejít. U nás je to delší, pak ještě odpoledne, v tom je to takové specifické. Trenérovi jsem říkal, že jsem hrával dva nebo tři přípravné zápasy, celý tým jich hrával šest, sedm. Přitom bylo v týmu asi šedesát lidí, takže jsou dva, někdy dokonce až tři celé týmy, které se točí na kempu. My jsme teď měli jeden tým a měli jsme snad jedenáct přípravných zápasů. Já jsem jich díkybohu tolik nehrál, rozumně jsme se domluvili s trenérem, že jich nepotřebuju tolik. Vyšel mi vstříc.

Takže jste snesl přípravu v pohodě?

Zatím dobře, nevadí mi to, mám to rád. Akorát jsem zastáncem toho, že se všechno odbude dopoledne a odpoledne už je volno.

Carlo Colaiacovo mluvil v jednom rozhovoru o vašich specifických přípravách na zápas. Zůstaly stejné, nebo se změnily?

Vůbec, je to furt stejné, nic jsem nezměnil. Když přišel minulý rok Miloš Holaň, tak jsme to spolu konzultovali. Tu moji rozcvičku před zápasem, by se dalo říct. Nadšený z toho nebyl, ale tak to je. Fungovalo to 15 let v NHL, tak teď už to měnit nebudu.