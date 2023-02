„Bylo to velice vyrovnané a těžké utkání. Věděli jsme, že Kladno hraje o všechno. Pro nás jsou však takto náročné zápasy výbornou přípravou na play-off,“ řekl úvodem trenér Vítkovic Miloš Holaň.

„Odehráli jsme velice dobrý týmový zápas s vynikajícími gólmanem Klimešem. Hráli jsme dobře z obrany a drželi střední pásmo, často jsme se dostávali do brejkových situací,“ pochvaloval si Miloš Holaň, kouč vítkovické Ridery.

„Ve druhé třetině jsme měli za stavu 0:1 několik šancí, z nichž jsme měli dát góly. Do třetí jsme si řekli, že zvýšíme tlak do brány, abychom dali konečně gól, ale bohužel to byl soupeř, který odskočil na 2:0. V závěru už jsme jen snížili,“ uzavřel jeden z trenérů Kladna Pavel Skrbek.

Extraliga – 50. kolo (neděle 26. 2. 2023):

Kladno – Vítkovice 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 60. Jágr (Plekanec, Dotchin) – 7. Raskob (Kalus, Kotala), 45. Kotala. Rozhodčí: Hradil, Stano – Frodl, Lhotský. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Diváci: 4073.

Kladno: Brízgala – Kehar, Dotchin, Sotnieks, Cibulskis, Slováček, Babka, Veber – Kubík, Plekanec, Jágr – Brodecki, Klepiš, Indrák – Procházka, Filip, Zikmund – Bláha, Pytlík, Michnáč. Trenér: Vejvoda.

Vítkovice: Klimeš – Mikuš, Grman, Koch, Raskob, Gewiese, Prčík, Stehlík – Bukarts, Lindberg, Mueller – Fridrich, Chlán, Lakatoš – Jarůšek, Kotala, Kalus – Lednický, Přibyl, Dej. Trenér: Holaň.