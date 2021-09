/FOTOGALERIE/ Klobouk dolů! Zaslouží respekt. Hokejisté Vítkovic vstoupili do nového ročníku extraligy cennou výhrou 2:1 na ledě Kladna. Tři body zajistil Ostravanům v napínavém duelu slovenský obránce Koch, který celý zápas rozhodl v čase 52:24 po dvou náročných oslabeních.

Kladno - Vítkovice 1:2 (10. 9. 2021) | Foto: Hokej Kladno

Ostravany poslal do vedení na začátku 26. minuty ostřílený střelec Marosz. Vítkovice měly převahu, po druhé třetině vedly na střely 29:15, ale to nikomu a nikdy výhru nezaručí. A to se ukázalo.