V uplynulém ročníku působil třicetiletý lotyšský reprezentant v KHL. Ten načal v Čerepovci, poté se přesunul domů do týmu Dinamo Riga, kde ve 25 zápasech posbíral 14 bodů za šest gólů a osm asistencí.

„Ohlíželi jsme se po střelci, který by dokázal nahradit Dominika Lakatoše a přispět ještě více. Poté, co nám vypadl Rado Tybor jsme okamžitě začali jednat a mám radost, že se nám podařilo získat Robertse Bukartse. Je to zkušený hráč, střelec, produktivní útočník, ve všech ohledech profesionál,“ řekl pro klubový web sportovní ředitel Vítkovic Roman Šimíček.

„Momentálně jsem na kempu lotyšské reprezentace a připravuji se na světový šampionát, ale už se těším. Mám radost, že se vrátím do Ostravy. Znám město, znám organizaci a znám také fanoušky. Těším se na dobrou sezonu ve Vítkovicích,“ vzkázal z Lotyšska Roberts Bukarts.

Radost z příchodu kanonýra má i trenér Miloš Holaň. „S Robertsem jsem už mluvil, volali jsme si. Byl příjemně překvapený, že se s ním bavím rusky, takže téměř v jeho druhém rodném jazyce,“ vykládal Holaň.

„Měl radost, že poprvé v Česku bude působit pod trenérem, který umí rusky. Myslím, že se vedení klubu v čele s majitelem Alešem Pavlíkem a sportovním ředitelem Romanem Šimíčkem povedl majstrštyk. Přichází k nám hráč, se kterým lze počítat do první formace, se kterým lze počítat do přesilovky,“ hlásil Holaň.

„Jde o střelce, což je v naší situaci a po loňských problémech v zakončení jen dobře. Je to navíc hráč, který tady už působil, zná to tady, takže pro mě další plus. A myslím, že je potřeba docenit ten fakt, že prakticky okamžitě poté, co nám vypadl Rado Tybor, se klubu podařilo sehnat takového klíčového hráče, jakým Roberts je, takže za mě obrovská spokojenost, všichni se těšíme,“ uzavřel Miloš Holaň.