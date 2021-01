„Návrat Vladimíra Svačiny je jedním z kroků ke zkvalitnění naší ofenzívy. Myslím, že Sváča je dobře znám všem fanouškům. Víme, jaký typ koncového hráče to je, že umí dávat góly a taky víme, co od něj můžeme čekat. Máme jednoznačně radost, že se k nám vrací,“ řekl pro klubový web Roman Šimíček, sportovní ředitel Vítkovic.

„Jsem rád, že se nám podařilo přivést zpět někdejšího Vítkovičáka, střelce, zkušeného hráče, ověnčeného medailemi. Mě osobně těší, že je rodákem ze Studénky, stejně jako já, ale ještě více mě těší, že je to místní hráč. Měl jsem možnost jej v minulé sezoně trénovat v Porubě, kde mě příjemně překvapil a věřím, že na své výkony naváže i nyní ve Vítkovicích,“ prohlásil trenér Vítkovic Miloš Holaň.

„Je to útočník, pravák, což jsme potřebovali. Počítám s ním hlavně na přesilovky, ale nejen tam. A samozřejmě počítáme i s jeho přínosem, pokud jde o zkušenosti do týmu. A chtěl bych i poděkovat vedení klubu v čele s majitelem, že se daří reagovat a posilovat kádr,“ dodal Miloš Holaň s tím, že by měl být Svačina připraven už do pátečního duelu s Mladou Boleslaví.

S Vítkovicemi dosáhl Svačina v roce 2010 na stříbro, tehdy byl jedním z nejlepších útočníků týmu. S krátkými působeními v Plzni, Mladé Boleslavi a Popradě hrál za Vítkovice až do konce sezony 2014/2015. Dva a půl roku byl členem nejproduktivnějšího útoku klubu s Rudolfem Hunou a Ondřejem Romanem.

Poté kývl na atraktivní nabídku z Třince. Na rok si odskočil v sezoně 2016/2017 do Liberce, se kterým došel až do finále a získal své druhé extraligové stříbro. Poté zamířil zpět do kádru Ocelářů, do třetice se stal vicemistrem Extraligy v roce 2018 a v sezoně 2018/2019 se radoval z mistrovského titulu.

S návratem do Vítkovic koketoval už před minulou sezonou, jenže z něj sešlo a ročník 2019/2020 tak rozehrával v prvoligové Porubě, odkud si jej do extraligy vytáhla zpátky Kometa Brno, a pak se přesunul do Pardubic, jejichž dres oblékal až do svého současného návratu do Vítkovic. V aktuální sezoně odehrál 28 zápasů s bilancí 12 bodů za 7 gólů a 5 asistencí.