Šest zápasů, pět bodů, dvanácté místo. To je úvod sezony, jaký si hokejisté Vítkovic rozhodně nepředstavovali. Podobně jsou na tom také ostravští fanoušci, kteří nechali hráčům pro nedělní rozbruslení před odpoledním zápasem s Olomoucí (16 hodin) vzkaz.

Fanoušci při derby Třince a Vítkovic (24. září 2023). | Video: David Hekele

Když přišli hráči do prostor haly, museli být překvapení. „My za vámi budem stát, ale vy musíte na ledě za Vítky bojovat! Dnes už za tři body! My jsme HCV,“ stálo na plachtě přes celou délku jednoho z mantinelů v Ostravar Aréně.

Krok fanoušků ocenil také majitel Aleš Pavlík. „Děkuji ze srdce všem našim věrným a skvělým fanouškům, že nadále stojí za klubem a týmem i v tomto, pro nás nevydařeném vstupu do extraligové sezony. Cením si tohoto přístupu a do posledního slova a puntíku souhlasím a podepisuji vzkaz, který nám fandové poslali,“ řekl pro klubový web.

„Zároveň věřím, že si trenérský štáb i hráčský kádr A-mužstva vezme skutečně tato slova k srdci. Že beze zbytku pochopí, že bez tvrdé dřiny a boje, který bolí, to nepůjde. Jen toto je naše cesta,“ zdůraznil Aleš Pavlík.

Jasný cíl má i tým. Aby ne, Ostravané během pěti kol získali jen pět bodů, ještě nevyhráli v základní hrací době, doma pobrali jediný bod, když prohráli s Kladnem. „My už se nedíváme na to, s kým hrajeme. My chceme vyhrát, my potřebujeme tři body a my chceme tři body. Potřebujeme se odrazit od výkonu, který jsme založili na defenzivě v Českých Budějovicích,“ uvedl trenér Miloš Holaň.