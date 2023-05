/FOTOGALERIE/ V pondělí 22. května zahájí hokejové Vítkovice, které to letos dotáhly až do sedmého utkání semifinále play-off extraligy, prodej permanentek na příští sezonu. Dobrou zprávou pro všechny fanoušky ostravského klubu je, že nedojde k jejich zdražení.

Semifinále play off hokejové extraligy - 7. zápas: HC Vítkovice Ridera - Mountfield Hradec Králové, 15. dubna 2023, Ostrava. | Foto: Deník/Vladimír Pryček

„Chceme dát fandům jasně najevo, že o jejich zájem a podporu stojíme. A zároveň věříme, že bez zdražení přilákáme ještě více těch příznivců, kteří si koupí celosezonní kartu a ukážou tak svou věrnost,“ řekl Roman Šimíček, sportovní ředitel HC Vítkovice Ridera.

„V minulé sezoně jsme měli třetí nejvyšší návštěvnost v celé extralize a atmosféra na našich domácích utkáních byla výborná. Chceme to samé i v nové sezoně. Navíc věříme, že když necháme stejnou cenu, jaká byla v minulé sezoně, tak nalákáme nové fandy, kteří před rokem permici nekoupili,“ prohlásil Roman Šimíček.

Vítkovice na startu suché přípravy: s novým trenérem, bez cizinců i posily

„Nezdražili jsme, i když vše kolem, nejen v hokeji, zdražuje, a tak doufám, že nám to fandové vrátí svým zájmem a že budeme mít v nové sezoně ještě více permanentkářů, než tomu bylo doposud,“ doplnil Roman Šimíček, podle kterého vyhráli v letošní sezoně fanoušci vítkovického hokeje, jak se říká, jackpot.

„Je to tak. Kdo umí počítat, ten si to lehce zjistí. Vždyť jenom v základní části ušetřili permanentkáři oproti nákupu vstupenek přes 1200 korun. A pak teprve přišlo play-off, které měli majitelé permic zdarma a během kterého ušetřili celkem přes 4500 korun. To jsou velké peníze a je to vlastně skoro cena jedné další permice,“ vypočítal Roman Šimíček.

HC Vítkovice Ridera (Permanentky na sezonu 2023/2024)Zdroj: HC Vítkovice Ridera

Příznivci HC Vítkovice Ridera se mohou těšit také na zápasy Ligy mistrů. „I když nás čeká Champions Hockey League a konfrontace s nejlepšími evropskými kluby, cena permice zůstává stejná a přitom samozřejmě zápasy CHL jsou součástí permice. Jak už jsem řekl, věříme a moc si přejeme, že nám to fandové vrátí na zájmu a že budeme mít v sezoně 2023/2024 ještě více permanentkářů,“ dodal Roman Šimíček.

Více na hc-vitkovice.cz