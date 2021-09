PODÍVEJTE SE: Cíl proměněných Vítkovic? Postup do play-off extraligy!

/FOTOGALERIE/ S výrazně proměněným kádrem, bez přehnaných ambicí, ale se střídmým očekáváním, půjdou do nového ročníku hokejové extraligy Vítkovice. Ostravané, kteří obhajují účast v předkole, chtějí do vyřazovacích bojů znovu. Na pondělní tiskové konferenci to jasně potvrdil sportovní ředitel Roman Šimíček.

Zleva kapitán Roman Polák, předseda Správní rady společnosti Ridera Václav Daněk, sportovní ředitel Roman Šimíček a trenér Miloš Holáň vystoupili 6. září 2021 v Ostravě na tiskové konferenci HC Vítkovice Ridera před nadcházející extraligovou sezonou. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„Prvotní cíl je dostat se do play-off a tam se ho nejen zúčastnit, ale zabojovat o dobrý výsledek. Jít co nejdál. Ale v tom nejsme sami, stejná předsevzetí mají určitě i další týmy. Bude to náročná sezona i proto, že spousta hráčů si odvykla na diváky,“ řekl na pondělní předsezonní tiskové konferenci Šimíček. Trenéři v čele s Milošem Holaněm se během léta vypořádávali s dvanácti odchody (Svoboda, Černý, Doudera, Irgl, Kubeš, Mallet, Pyrochta, Lakatoš, Mikyska, Schleiss, Stach, Werbik), sedm hráčů přišlo (Bondra, Bukarts, Stezka, Stehlík, Plá᠆šil, Marosz, Chlán). „Změn je hodně. Lze říct, že budujeme nový tým, ale věřím, že bude dostatečně konkurenceschopný a bude bojovat za Vítkovice o každý bod, protože to bude strašně důležité,“ měl jasno Holaň. VIDEO: Oslavu čtvrtstoleté družby Baníku a Katowic vidělo 5000 diváků Přečíst článek › Podobně smýšlí i kapitán Roman Polák. „Myslím si, že jsme dobře připraveni. Jen nechci rozporovat slova pana Daňka, ale já se držím trochu dole,“ usmál se obránce na vedle sedícího předsedu správní rady společnosti Ridera, generálního sponzora vítkovického hokeje, který by byl radši za porážku 6:7, než remízu 0:0. „To nebaví diváky, hráče a v neposlední řadě ani sponzory,“ uvedl o pár minut dřív Václav Daněk. „Kdybychom hráli 1:1, nebo 0:0, byl bych za to rád. Proto se už teď musím sponzorům omluvit, žádné gólové hody asi nebudou. Hlavně ale musíme jít zápas od zápasu a poctivě,“ doplnil Polák. První duel extraligy čeká Vítkovice 10. září v Chomutově s Kladnem.