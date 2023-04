/VIDEO, FOTOGALERIE/ Prožívá sezonu snů. Všichni na něj pějí ódy. Hokejista David Pastrňák zaznamenal v sobotním zápase Bostonu na ledě Pittsburghu při výhře 4:3 hattrick a překonal hranici sta kanadských bodů. Magickou metu pokořil do víkendu z Čechů jen Jaromír Jágr. A to hned pětkrát. Nejproduktivnější byla legenda s číslem 68 v ročníku 1995/96, kdy si v dresu Tučňáků vytvořila 149 body (62+87) osobní rekord.

David Pastrňák překonal v NHL v sobotu 1. dubna 2023 hranici 100 kanadských bodů při výhře Bostonu 4:3 v Pittsburghu. Havířovský rodák zaznamenal hattrick. | Foto: www.nhl.com

V aréně Tučňáků trefil Pastrňák jubilejní stý bod ve 22. minutě při přesilové hře. Bekhendové nahození Orlova tečoval luxusně ze vzduchu přímo mezi betony gólmana Jarryho. Duel pak rozhodl rozdílovou brankou v 58. minutě. Šlo o celkově již 14. hattrick v jeho kariéře. „Překonaná stovka? Je to skvělý pocit,“ rozplýval se bezprostředně po utkání během rozhovoru se zámořskými médii šestadvacetiletý rodák z Havířova.

PASTRŇÁK A JEHO 100. BOD!

Zdroj: Youtube

„Opakovaně jsem mluvil o tom, že bych raději nasbíral 100 bodů, než nastřílel 50 branek. Jsem šťastný za to, že jsem to nyní dokázal. Je to pro mě velký úspěch,“ doplnil Pastrňák. „Musím znovu poděkovat svým spoluhráčům. Ať už z formace, nebo z celého týmu. Bez nich bych na takové číslo nikdy nedosáhl. Všichni prožíváme vynikající sezonu. Hrajeme dobrý hokej, daří se nám. A i já se cítím výborně,“ dodal David Pastrňák.

Česká hvězda válí, v klubovém bodování je jasně nejlepší. V pátečním domácím zápase s Columbusem zajistil Bostonu vítězným gólem na 2:1 v prodloužení s předstihem zisk Presidents' Trophy pro celkového lídra základní části. Mluví se o něm jako o finalistovi Hart Trophy, která je určena nejužitečnějšímu hráči soutěže. Před měsícem podepsal v klubu novou smlouvu na osm let, díky níž si vydělá astronomickou částku, přibližně dvě miliardy korun.

Nejlepší sezony Čechů v základní části NHL podle zisku bodů:

149 (62+87) Jaromír Jágr (Pittsburgh) 1995/96

127 (44+83) Jaromír Jágr (Pittsburgh) 1998/99

123 (54+69) Jaromír Jágr (NY Rangers) 2005/06

121 (52+69) Jaromír Jágr (Pittsburgh) 2000/01

102* (56+46) David Pastrňák (Boston) 2022/23

102 (35+67) Jaromír Jágr (Pittsburgh) 1997/98

*Do konce základní části zbývá Bostonu odehrát 6 zápasů