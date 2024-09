Co se dá od zlatých Ocelářů v nadcházející sezoně očekávat? Nečekané. Jak jinak? Jakékoliv prognózy a tipy jsou v jejich případě bezpředmětné. To, co v posledních letech dokázali, se dá jen těžko popsat slovy. Možná pomůže televizní dokument, který už připravuje stanice O2 TV. Nebo obsáhlá reportáž exkluzivního portálu Bez frází.

Vyhrát pět mistrovských titulů v řadě za sebou je v současné době při extrémní vyrovnanosti a síle ligy vskutku husarský kousek. Podobný se v novodobé éře povedl pouze Vsetínu (1995 až 1999), který byl našlapaný reprezentanty a výplaty se tam předávaly v napěchovaných igelitkách.

Mohou teď Oceláři útočit i na šesté sériové zlato a dotáhnout se tím na Duklu Jihlava, která slavila v letech 1967 až 1972? Mohou, ale budou to mít nesmírně těžké. Zejména v Pardubicích a na Spartě staví silné soubory. Tito giganti mají jasný cíl a plán: po letech mít konečně zlato.

Ze závětří budou útočit další. Kvalitní tým skládá Litvínov, Liberec, silné budou „překopané“ Vítkovice a laťku si chtějí udržet (případně zvednout) v Českých Budějovicích, v Brně nebo v Hradci Králové. A tak by se daly postupně vyjmenovat prakticky všechny kluby.

Třinečtí udrželi kvalitu, zkušenosti a partu. Klíčové osobnosti jsou ale zase o rok starší a k tomu stále není jasné, kdy se do hry vrátí dlouhodobí marodi Martin Růžička, Andrej Nestrašil a Jakub Jeřábek. Na druhou stranu to mohou být v rozjeté sezoně jejich největší posily. Kde seženete takhle ostřílenou a sehranou trojici? Nikde.

Navíc Oceláři nepotřebují zářit v základní části. V ní mohou postupně růst a přebírat otěže borci, kteří by měli vůdcovské role v klubu časem převzít. Vše podstatné se odehraje v play off. A tam je Třinec extrémně silný.

Historie ukázala, že Oceláři nestojí na jednom jménu, na jednom hráči. Pokud tedy pomineme nadpozemské výkony fantoma Ondřeje Kacetla v posledních play off. Přesto jim bude jeden borec citelně chybět. Nahradit energii, sílu, živelnost a hokejovou kvalitu Daniela Voženílka může být oříšek. Především v bitvách o všechno.

Na druhou stranu. Ruku na srdce, kdo před dvěma lety čekal, že se vlasatý démon v Třinci takhle výrazně chytí? Třeba teď podobně vyletí francouzský pořízek Justin Addamo, nebo talentovaný Michal Teplý, případně šikovný odchovanec Petr Sikora.

Takže v prvé řadě - sílu a zdraví všem postiženým povodněmi. A až to jen trochu půjde, užijte si i hokejovou extraligu. Bude extrémně zajímavá.



NEJVÍC TITULŮ V ŘADĚ

7 LTC PRAHA (1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948, 1949)

RH BRNO (1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966)

6 DUKLA JIHLAVA (1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972)

5 OCELÁŘI TŘINEC (2019, 2021, 2022, 2023, 2024)

VSETÍN (1995, 1996, 1997, 1998, 1999

(poznámka: play off 2020 bylo zrušené kvůli covidu a RH Brno hrálo od roku od roku 1963 pod hlavičkou ZKL BRNO)