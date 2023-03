/FOTOGALERIE/ Domácí výhoda je fuč. Hokejisté Vítkovic prohráli sobotní večerní utkání 2. čtvrtfinále play-off extraligy s Kometou Brno 0:3 a stav série je vyrovnaný 1:1.

HC Vítkovice Ridera - HC Kometa Brno (Extraliga - 2. čtvrtfinále play-off, 18. 3. 2023). | Foto: Deník/Petr Kotala

Kometě zajistil v Ostravě vyrovnávací bod v závěru druhé třetiny při hře 4 na 4 Horký. V koncovce pečetili brněnskou výhru do prázdné branky Flek a Strömberg. Ostravanům nebyla v zaplněné aréně nic platná střelecká převaha (33:19). Série pokračuje v úterý na ledě Jihomoravanů.

Vítkovice mohly vyrovnat v úvodu třetí třetiny, Furcha však nejprve zachránila po střele Raskoba tyč, následně gólmana Brna zastoupila obrana. „Bohužel jsme nedokázali vstřelit ani gól, i když šancí jsme měli spoustu,“ litoval kapitán Vítkovic Dominik Lakatoš.

Poprvé v sérii již také vzplály emoce. A to ve 42. minutě poté, co zůstal ležet na ledě vítkovický gólman Stezka. Tam ho poslal vlastní obránce Raskob, kterého postrčil brněnský útočník Pospíšil. „Byla to taková blbá situace, stalo se to rychle,“ vykládal Lakatoš.

Do Pospíšila se okamžitě pustil mstitel Koch, oba vyfasovali pět minut za bitku. „Dostal jsem pecku, ale v pohodě. To k hokeji patří, někdy to tak prostě je. V tu chvíli je to nepříjemné, ale nic hrozného to nebylo. Bylo jasné, že zůstávám v brance,“ hlásil Stezka.

„První zápas byl vyrovnaný a vyhráli jsme ho, tentokrát jsme byli jasně lepší a prohráli. Bylo to o první brance a bohužel ji dalo Brno. Je to těžký soupeř, máme to za sebou a těšíme se na zápasy venku, které umíme hrát velice dobře,“ řekl trenér Vítkovic Miloš Holaň.

„Byli jsme šťastnější. Bylo to o tom, kdo dá první gól. Podržel nás gólman, měl tam mnoho skvělých zákroků a po tom, co se nám povedlo dát při hře ve čtyřech gól, tak to bylo o obětavosti našich hráčů. Už jsme to dokázali ubránit,“ dodal kouč Brna Patrik Martinec.

Extraliga – 2. čtvrtfinále play-off (sobota 18. 3. 2023):

Vítkovice – Kometa Brno 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 38. Horký (Holík), 59. Flek, 59. Strömberg (Holland). Rozhodčí: Kika, Veselý – Lhotský, Hnát. Vyloučení: 4:3, navíc Koch – Pospíšil oba 5 minut. Bez využití. Diváci: 9725. Stav série: 1:1.

Vítkovice: Stezka – Mikuš, Grman, Koch, Raskob, Gewiese, Prčík, J. Stehlík – Bukarts, Krieger, Mueller – Fridrich, Chlán, Lakatoš – Jarůšek, Kotala, Kalus – L. Krenželok, Lindberg, Dej. Trenér: Holaň.

Brno: Furch – Ďaloga, Kundrátek, Kučeřík, Holland, Hrbas, Ščotka, Gulaši – Okál, Holík, Horký – Pospíšil, Kollár, Flek – Zbořil, Strömberg, Koblížek – Vincour, Ondráček, Zaťovič. Trenér: Martinec.