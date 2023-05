/FOTOGALERIE/ Potvrzeno! Hokejový gólman Aleš Stezka už nebude pokračovat v extraligových Vítkovicích. Od příští sezony se pokusí prosadit ve slavné NHL.

Aleš Stezka patřil v uplynulé povedené sezoně k velkým oporám extraligových Vítkovic. | Foto: Deník/Vladimír Pryček

Stezka uzavřel v úterý roční dvoucestnou smlouvu s vedením týmu Seattle Kraken. Šestadvacetiletý člen širšího reprezentačního kádru, který má za sebou dvě povedené sezony v Ostravě, si díky ní může vydělat 950 tisíc dolarů (asi 20 milionů korun). Klub o dohodě informoval na sociálních sítích.

„Každý hokejista se chce v kariéře dostat co nejdál. Kontrakt neberu jako záruku toho, že budu chytat NHL,“ uvedl Stezka v tiskové zprávě agentury Sport Invest, která jej zastupuje.

„Beru to spíš jako začátek snu, který se stane skutečností až v momentě odehraného zápasu. Nechci ale vůbec předbíhat. Teď jsem šťastný, že jsem dostal šanci se prosadit. Udělám maximum, abych si vybojoval v organizaci co nejlepší pozici. Nebude to vůbec jednoduché a je přede mnou spoustu práce,“ dodal Aleš Stezka.