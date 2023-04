Čeští hokejisté porazili ve čtvrteční přípravě v Ostravě také díky dvěma gólům útočníka Jakuba Fleka Slovensko 5:1. Na zimním stadionu v Porubě to vidělo 2248 diváků. Svěřenci kouče Kariho Jalonena navázali na dvě jasné výhry z Německa. Odveta se hraje na stejném místě v pátek.

Česko - Slovensko 5:1 (Přípravný zápas v Ostravě-Porubě, 20. 4. 2023). Druhý zleva dvougólový Jakub Flek. | Foto: Český hokej/Jan Beneš

Realizační tým udělal po úvodním kempu šest změn v sestavě. Do akce už šli všichni hráči, kteří se k týmu připojili v průběhu tohoto týdne. V obraně naskočili Michal Kempný, Jan Ščotka a Tomáš Kundrátek, ve třetí útočné řadě Vladimír Sobotka s Hynkem Zohornou a do branky se postavil Šimon Hrubec.

„Zápas byl dle našich očekávání. Mnohem lépe jsme bruslili, byli jsme rychlejší. Celkově vzato se mi líbilo, co jsme předváděli. Po defenzivní stránce to klapalo celé utkání, po té útočné byla nejlepší druhá třetina,“ řekl bezprostředně po vítězném utkání trenér českého národního týmu Kari Jalonen.

Premiérový gól v reprezentačním dresu vstřelil obránce David Němeček. „Zavřel jsem oči, vystřelil a spadlo to tam. Je to skvělý pocit. Něco, co si člověk bude pamatovat do konce života,“ rozplýval se 27letý bek pražské Sparty, který zvyšoval ve druhé třetině po přihrávce Sobotky na 3:0.

Hokej – přípravný zápas v Ostravě (čtvrtek 20. 4. 2023):

Česko - Slovensko 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 2. Flek (Kempný), 12. Kempný (Horák), 26. Němeček (Sobotka), 53. O. Beránek (Černoch, Lenc), 60. Flek – 41. Cehlárik (Pánik). Rozhodčí: Šír, Cabák – Hlavatý, Rožánek. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 2248.

Česko: Hrubec – Zámorský, Ščotka, Kundrátek, Kempný, Kučeřík, Němeček, Pýcha, Moravčík – Chlapík, M. Špaček, Smejkal – Tomášek, R. Horák, Flek – H. Zohorna, Sobotka, Hrabík – O. Beránek, Černoch, Lenc – Horký. Trenér: Jalonen.

Slovensko: Tomek – Ivan, Gernát, Golian, Beňo, Jánošík, Gachulinec, Gajdoš – Pánik, Hrivík, Cehlárik – Holešinský, Sukeľ, Kudrna – Lantoši, Tamáši, Takáč – Petráš, Čacho, Lunter – Faško-Rudáš. Trenér: Ramsay.