/FOTOGALERIE/ Hokejisté Vítkovic vyhráli v úterním přípravném utkání v Olomouci 4:2, když vítězný gól vstřelil na začátku třetí třetiny Kovář. Úspěšný podvečer Ostravanů pečetil 37 vteřin před koncem do prázdné branky Chlán.

HC Olomouc - HC Vítkovice Ridera 2:4 (17. 8. 2021). | Foto: HC Olomouc/Alena Zapletalová

„Člověk jde do každého zápasu s tím, že chce vyhrát. Nechce prohrávat, i když jde jen o přípravu. Jde o to, natrénovat některé věci a taky o to, aby se do toho každý z nás dostal. Byl to těžký zápas. Každý chvilku tahal pilku," řekl gólman Vítkovic Daniel Dolejš.