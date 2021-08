„Byl to divoký zápas. Pro soupeře bývá zpravidla životní proti mužstvu z extraligy. Naopak starší zkušení hráči k tomu z naší strany přistupují trochu jinak a podle toho také ten herní obraz vypadal,“ řekl trenér Vítkovic Miloš Holaň.

„První dva góly jsme dostali jako přes kopírák, kdy jsme byli nedůrazní při střílené přihrávce před brankoviště. Dva nešťastné góly potom. Ale to, co brankáři Stezkovi nevyšlo na začátku druhé třetiny, to nám vrátil i s úroky v závěru zápasu, kdy vytáhl mužstvo k tomu, že jsme vyhráli,“ chválil Holaň.

„Pro mě je hodně pozitivní ta poslední třetina, ve které jsme dali hodně gólů a dokázali obrátit výsledek, který pro mnohé vypadal, že už je konec. Je to pro nás dobrá zpráva, že dokážeme takový zápas otočit a vyhrát,“ dodal Miloš Holaň.

Přípravný zápas (středa 4. 8. 2021):

Šumperk – Vítkovice 4:5 (2:1, 2:0, 0:4)

Branky: 11. a 23. Kučera, 9. Kindl, 21. Vildumetz – 48. a 52. Dej, 13. Plášil, 42. Kalus, 47. Marosz. Rozhodčí: Klapetek, Markovský – Kašpar, Konečný. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 412.

Vítkovice: Stezka – Plášil, J. Stehlík, Gewiese, L. Kovář, Koch, Dudas – Bukarts, J. Hruška, R. Bondra – Fridrich, Marosz, Dej – Kalus, Flick, Lehtonen – Lednický, Chlán, Bernovský. Trenér: Holaň.