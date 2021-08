Oceláři poslali do hry oproti všem předešlým přípravným zápasům všechny hvězdy. Na ledě se proháněli obránci Musil, Kundrátek, Marinčin, Doudera, Jaroměřský, a také elitní útočníci Vrána, Růžička, Nestrašil, bratři Kovařčíkové, Marcinko, či Hrňa. I tak to byla dřina. Kredit pro Vítkovice, zklamání pro Třinec.

„Byl vyrovnaný zápas. Podruhé jsme si zkusili nájezdy, které nám vyšly. Z naší strany to nebylo úplně ideální, na konci sezony ta hra vypadala jinak. Už bychom se měli koukat na příští týden, kdy se utkáme v hokejové Lize mistrů s Fribourgem a Leksandem, což jsou silnější soupeři," řekl třinecký asistent Aleš Krátoška.

„Třinec je jedním z nejlepších týmů v extralize, takže uhrát remízu 1:1 je dobrý výsledek. Ale stále je to příprava. Uvidíme, jaké to bude v sezoně. Já věřím, že dobré," řekl útočník Vítkovic Marek Kalus, který v Třinci srovnával v čase 51:24 na 1:1. „Hráli i mladí, a dobře. Bylo to pozitivní," dodal Kalus.

Přípravný zápas (čtvrtek 19. 8. 2021):

Třinec – Vítkovice 2:1 SN (0:0, 1:0, 0:1 – 0:0)

Branky: 38. Kundrátek, rozhodující nájezd Doudera – 52. Kalus.

Třinec: Mazanec – Kundrátek, D. Musil, M. Doudera, Marinčin, M. Adámek, Jaroměřský – Martin Růžička, P. Vrána, Miloš Roman – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Nestrašil – Hrňa, Marcinko, Kurovský – Dravecký, Hrehorčák. Trenér: Varaďa.

Vítkovice: Stezka – Plášil, R. Polák, Gewiese, Dudas, Koch, Machů – Roberts Bukarts, I. Ivan, Svačina – L. Krenželok, Dej, Fridrich – R. Bondra, Flick, M. Kalus – Lednický, Chlán, Bernovský. Trenér: Holaň.