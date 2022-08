„Myslím si, že v české extralize by Ženeva hrála spíš nahoře,“ poznamenal Jan Bernovský, autor jediného gólu Ostravanů o soupeři, jehož dres oblékají Omark, Filppula, Praplan nebo Vatanen. „Byla to pro nás výzva, jsme rádi, že jsme si to mohli zkusit. Jsou to výborní hráči, snad se dostaneme někdy na takovou úroveň,“ dodal vítkovický útočník.