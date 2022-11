První vítězství! Ostravu zdobila bojovnost, do Brna odvážně bušila. Podívejte se

„V závěrečném dějství se mi zdálo, že jsme měli trošku lepší nohy a výsledkem byl kanadský gól dotlačený i s gólmanem do brankoviště. To se cení. Závěr utkání už jsme měli v podstatě pod kontrolou,“ radoval se kouč Jiří Weintritt ze sedmé výhry Vsetína v této sezoně.

V tabulce je tým z Valašska osmý, Poruba ji dál vede s náskokem jednoho bodu před Třebíčí. „Myslím, že z obou stran se hrál výborný zápas. Bylo to o jednom gólu, který jsme bohužel dostali po takové sporné situaci. Podíváme se ještě na video, ale i kdybychom měli zrovna pravdu, tak nám to body nevrátí. Trošku tam křivda je, také v hráčích, kteří to na ledě viděli trošku jinak. Mrzí nás ztráta bodů, ale jedeme dál, už ve středu nás čeká další těžké utkání,“ upozorniil Jiří Režnar, že v 16. kole jeho tým hostí Prostějov.

Hokejová Chance liga - 15. kolo:

Vsetín - Torax Poruba 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 4. Rob (Jonák, Němec), 52. Sihvonen (Klhůfek, Kajínek) – 26. Pšurný (Lemcke, Střondala). Rozhodčí: Wagner, Rapák – Bohuněk, Veselý. Vyloučení: 6:7. Bez využití. Diváci: 2011. Střely na branku: 31:30. Průběh utkání: 1:0, 1:1, 2:1.

Vsetín: Žukov – Říha, Kajínek, Ondračka, Němec, Jenáček, Smetana, Voženílek – Rob, Přikryl, Jonák – Berger, Lichanec, Jenyš – Klímek, Klhůfek, Sihvonen – Víte, Berzinš, Š. Bláha.

Poruba: O. Bláha – Lemcke, Klimíček, Krenželok, Urbanec, Mlčák, Sedlák – Berisha, Pšurný, Šlahař – Střondala, Toman, Vildumetz – Šoustal, Vachovec, Gřeš – Brodek, Karafiát, Christov.