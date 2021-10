„Poslední zápasy nehráli až tak dobře. Museli jsme spoustu věcí změnit. Vyšlo nám to zrovna na Slavii. Měli jsme dobrou hru ve středním pásmu a dobrou obranu, což nám poslední dobou chybělo,“ začal s hodnocením trenér Poruby Jiří Šejba.

„Čekali jsme na chyby, které domácí nakonec udělali. Podařilo se nám v první třetině vstřelit tři góly, to bylo rozhodující. Za stavu 4:1 začali domácí hrát víc do těla, získávali kotouče, ale nám se podařilo odskočit na 5:1 a to byla tečka,“ dodal Jiří Šejba.

9. kolo první hokejové ligy (sobota 9. 10. 2021):

Slavia – Poruba 1:5 (0:3, 1:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 36. Poletín (Knotek, Ondráček) – 4. Guman, 14. Gřeš (Hotěk, Hrníčko), 14. Jenyš (Bitten, Guman), 24. Korkiakoski (Réway, Žovinec), 40. Bitten (Guman, Szathmáry). Rozhodčí: Valenta, Hucl – Klouček, Sedláček. Vyloučení: 5:4. Využití: 0:1. Diváci: 591.

Poruba: Muštukovs – Houdek, Husa, Szathmáry, Kozák, Voráček, Urbanec, Žovinec – Réway, Vachovec, Korkiakoski – Guman, Bitten, Jenyš – Špaček, Toman, Kanko – Gřeš, Hotěk, Hrníčko. Trenér: Šejba.