Réway přichází do Poruby po roce stráveném v Košících, kde nasázel během sezony dvanáct branek a včetně play-off přidal devatenáct asistencí.

Hokejová Poruba ohlásila zvučnou posilu. Kádr aktuálně sedmého týmu první ligy rozšířil bývalý slovenský reprezentační útočník Martin Réway (26). Poprvé by měl bronzový medailista z MS dvacítek nastoupit ve středu 29. září proti Přerovu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.