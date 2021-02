Nezažívá úplně ideální sezonu. Už po extraligovém restartu v listopadu si stěžoval, že nemá formu podle svých představ. Díky několika výpadkům pak neplnil jako v minulosti pozici jasné jedničky. Neobvykle hodně prostoru naopak dostával v brance jeho kolega Daniel Dolejš. Gólman vítkovických hokejistů Miroslav Svoboda se tím ale nenechal rozhodit a v posledních utkáních naznačil, že by se mohl vrátit do dřívější fazony.

Utkání 10. kola hokejové extraligy: HC Vítkovice Ridera - PSG Berani Zlín, 9. února 2021 v Ostravě. Brankář Miroslav Svoboda z Vítkovic. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Fakt, že chytal konkurent, ale hlavním motorem pro pětadvacetiletého muže s maskou nebyl. „Dan mě prostě přechytal, tak dostával příležitost. Já se snažil pracovat na tréninku, abych se do brány dostal, protože jsem věděl, že se tam vrátím. Dan je dobrý gólman, ale nesnažil jsem se kvůli toho nějak extra. Já se snažil pořád, akorát to je hokej. Někdy to prostě nejde,“ přiblížil Svoboda svůj pohled na situaci.