/FOTOGALERIE/ Závěrečný zápas základní skupiny Ligy mistrů vyšel hokejistům Vítkovic parádně! V Německu smetli v úterý večer ERC Ingolstadt 5:0 a zajistili si tím postup do play-off Ligy mistrů. Čtyři kanadské body zaznamenal Peter Mueller, Roberts Bukarts přispěl dvěma góly, brankář Matěj Machovský udržel čisté konto.

Hokejisté Vítkovic v závěrečném zápase základní části Ligy mistrů v Německu porazili Ingolstadt a postoupili do šestnáctičlenného play-off. Fotogalerie je z domácího utkání s EHC Biel-Bienna. | Foto: HC Vítkovice Ridera

„Chtěl bych poděkovat hráčům a našim fanouškům, kteří nás celý zápas podporovali. Byla tady dobrá atmosféra,“ ocenil trenér Miloš Holaň povzbuzování asi třicítky příznivců Vítkovic, kteří dorazili do Německa.

„Výsledek je 5:0, ale nemyslím si, že to bylo tak jednoduché, jak se může zdát. V první třetině byli domácí lepší než my. Měli dobrou rychlost a my byli pouze efektivní, když jsme měli dvě šance, které jsme proměnili,“ vrátil se kouč Ostravanů k průběhu duelu.

„Ve druhé třetině jsme zrychlili a byli malinko lepší, ale Ingolstadt hrál po celý zápas dobře. Dnes nám dobře zahrály speciální týmy a výborně zachytal brankář Machovský. Chci klukům pogratulovat k dobré reprezentaci týmu v Champions Hockey League,“ dodal Miloš Holaň, kouč HC Vítkovice Ridera.

Vyřazovací část Ligy mistrů si zahraje i německý Ingolstadt, který o své účasti mezi nejlepší šestnáctkou týmů rozhodl už v předposledním kole.

Liga mistrů – 6. kolo:

ERC Ingolstadt – HC Vítkovice Ridera 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 14. Roberts Bukarts (Mueller, Krieger), 20. Fridrich (Chlán, Zdráhal), 34. Roberts Bukarts (Mueller, Percy), 51. Krieger (Mueller, Roberts Bukarts), 52. Mueller (Kalus, Lakatoš). Rozhodčí: Kopitz, Rohatsch – Hofer, Wölzmüller. Vyloučení: 2:4. Využití: 0:1. Střely na branku: 33:22. Diváci: 2513.

ERC Ingolstadt: Schulte – Schwaiger, Zitterbart, Wagner, Edwards, Maginot, Hüttl, Hübner, Jobke – Dunham, Virta, Bertrand – Krauss, Pietta, Nijenhuis – Höfflin, Stachowiak, Simpson – St. Denis, Henriquez – Morales, Bailey. Trenér: French.

HC Vítkovice Ridera: Machovský – Percy, Grman, MIkuš, Raskob, Gewiese, Prčík, Kovář, Stehlík – Bukarts, Krieger, Mueller – Zdráhal, Chlán, Lakatoš – Kotala, Claireaux, Kalus – Krejsa, Dej, Fridrich. Trenér: Holaň.