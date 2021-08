„Pro naše kluky to byly vlastně první soutěžní zápasy po roční pauze. My jsme už před časem začali s přípravnými duely, ale tohle byl první oficiální podnik, na kterém měli kluci možnost zase hrát o nějaké body,“ líčí kouč Luděk Krayzel.

„Šestá třída hrála proti Rakušanům, Němcům i slovenskému výběru z Půchova, také Italové měli na turnaji svůj elite výběr. Osmáci měli navíc ještě select tým z Ukrajiny. Konkurence velice dobrá, kvalita i úroveň turnaje byla vysoká, v obou úrovních,“ dodal Krayzel.

„Zápasy byly svižnější, u osmáků i silovější. Pro trenéry i hráče super zkušenost,“ uzavřel Luděk Krayzel, který jednu věc nechápal. Týkala se šesťáků. Ti totiž brečeli.

„Nevěřili jsme, co vidíme, ptali jsme se jich, co se děje a ony to byly slzy radosti a štěstí, že se jim podařilo vyhrát turnaj. Já osobně jsem tohle ještě nezažil. Sešla se úžasná parta," rozplýval se Luděk Krayzel.