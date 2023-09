/FOTOGALERIE/ Hokejisté Vítkovic po dvou domácích výhrách v Lize mistrů narazili. V pátečním utkání 3. kola základní části prohráli na ledě finského celku Pelicans Lahti jasně 0:4, když během první třetiny nabrali rozhodující tříbrankové manko.

Zahájení sezóny hokejistů Vítkovic s fanoušky v Ostravar Aréně. | Video: David Hekele

„Z výkonu jsem zklamaný. Samozřejmě respektuji sílu soupeře, domácí prostředí, tady ty aspekty k tomu patří, ale do šesté minuty taktický boj, my s dobrou obranou středního pásma, soupeř jezdil do plných a nastřeloval puky. My jsme byli první na kotouči, což bylo fajn do prvního vyloučení. Dnes jsme nebyli disciplinovaní, dali jsme soupeři hned čtyřikrát a on dal tři góly,“ nehledal výmluvy trenér víckovické Ridery Miloš Holaň.

„Nechci říkat, že bylo o výsledku prakticky rozhodnuto, protože obzvlášť při pravidlech Ligy mistrů je ještě šance, proto jsem hráče nabádal, aby nic nebalili, protože ten zápas končí po šedesáti minutách. My jsme ale byli pomalejší než soupeř, nevyhrávali jsme souboje, byli jsme zakřiknutí, v rychlosti jsme nestačili,“ pokračoval kouč Vítkovic.

„Hlavy nebyly nastavené. Prohrát se může s každým soupeřem, ale tentokrát jsem tam neviděl chtíč, který nás vždy zdobil. Bylo fajn, že jsme doma dvakrát vyhráli, na úvod ve Finsku to byla nová zkušenost s místním hokejem. Neměl jsem ji já, ani někteří hráči, ale výsledkově ani výkonem jsme vítězství, ani body, nezasloužili,“ dodal Miloš Holaň.

3. kolo Ligy mistrů (pátek 8. 9. 2023):

Pelicans Lahti – Vítkovice Ridera 4:0 (3:0, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 9. Jämsen (Lasch, Vilén), 10. Lasch (Enlund, Král), 19. Vilén (Lasch, Carlsson), 37. Lasch (Hämäläinen, Utunen). Rozhodčí: Salonen, Vikman – Hautamäki, Nikulainen (všichni Finsko). Vyloučení: 5:7. Využití: 2:0. Diváci: 1658.

HC Vítkovice Ridera: Klimeš – Raskob, Percy, Grman, Mikuš, Stehlík, Gewiese, Kovář – Fridrich, Krieger, Bukarts – Lakatoš, Chlán, Káňa – Kalus, Claireaux, Dej – Půček, Přibyl, Lednický – Krejsa. Trenér: Holaň.