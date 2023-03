Byla to pořádná bitva, ve které šlo o hodně, ale diváci v Ostravar Aréně čekali na gól hodně dlouho. Přitom šance domácí měli, jenže Kotala neměl úplně přesnou mušku, Lakatoš trefil jen tyčku a zbytek zneškodnil Furch.

Nedáš? Dostaneš! Řídil se tím brněnský Pospíšil, který v 17. minutě využil přesilovku a dělovkoou dopravil puk za záda Stezky.

Ostravané se dál snažili překonat Furcha, ale nepomohla jim k tomu ani přesilovka. Naopak ve druhé třetině znovu inkasovali, tentokrát se trefil Šalé, když z blízka na druhý pokus pohotově dorazil předcházející střelu Kollára.

O dvě minuty později hala bouřila, jenže místo gólu Kalus trefil jen tyčku. Snížit se Vítkovicím podařilo až ve 38. minutě - nejdřív Kalus trefil betony Furcha, odražený puk pak za jeho záda poslal Jarůšek.

Vítkovičtí fanoušci znovu jásali šest minut po začátku závěrečné třetiny, kdy stav srovnal Grman. A skvělý obrat o chvíli později dokonal Lakatoš. Hosté to zkusili bez brankáře, ale Stezka byl ve střehu a při střelecké chuti Fridrich a v poslední minutě znovu Jarůšek, kteří upravili výsledek na 5:2.

„Brno šlo do vedení hned z první přesilové hry, ve druhé třetině nám odskočilo na dva góly. Cením si přístupu hráčů, že nesklonili hlavy, šli pořád dál. Stáhli jsme to na tři útoky a dostalo to potřebnou šťávu. Gól v závěrečné části druhé třetiny z brejku nás nastartoval, výborné řešení na zadní beton a dorážka. Pak nám sebevědomí rostlo. Ve třetí třetině už jsme měli hru pod kontrolou a šli si za vítězstvím. Mužstvu velký dík za předvedený výkon. Otočit z 0:2 na takový výsledek je ukázka síly a charakteru týmu,“ hodnotil Miloš Holaň, kouč HC Vítkovice Ridera.

O pozici do play-off rozhodne závěrečné kolo základní části v neděli, Vítkovice hrají v Liberci.

Hokejová extraliga - 51. kolo:

HC Vítkovice Ridera - HC Kometa Brno 5:2 (0:1, 1:1, 4:0)

Branky a nahrávky: 38. Jarůšek (Kalus, Raskob), 46. Grman (Lakatoš, Fridrich), 51. Lakatoš (Mikuš), 58. Fridrich (Kalus, Kotala), 60. Jarůšek (Kotala, Kalus) - 17. Pospíšil (Kučeřík, Šalé), 27. Šalé (Kollár, Holík). Rozhodčí: Hradil, Pražák – Brejcha, Frodl. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:1. Střely na branku: 36:32. Diváci: 7925.

HC Vítkovice Ridera: Stezka – Mikuš, Grman, Koch, Raskob, Prčík, Gewiese, J. Stehlík – Bukarts, Lindberg, Mueller – Fridrich, Chlán, Lakatoš – Jarůšek, Kotala, Kalus – Dej, M. Přibyl, Lednický. Trenér: Miloš Holaň.

HC Kometa Brno: Furch – Ďaloga, Kundrátek, Kučeřík, Holland, Hrbas, Ščotka – Ondráček, Holík, Horký – Zaťovič, Strömberg, Šalé – Flek, Kollár, Pospíšil – Vincour, Zbořil, I. Sedláček. Trenér: Patrik Martinec.