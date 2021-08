Východočeši rozhodli během první třetiny, v níž nastříleli tři branky. Do vedení je poslal už po 28 vteřinách Cienciala, který má doma zlato s Třincem ze sezony 2018/2019.

„Za mě výsledkově i herně špatně. Je vidět, že Pardubice jsou o týden nebo dva týdny déle na ledě. V rychlosti a přesnosti přihrávek to bylo evidentní. My máme na čem pracovat. Spousta, spousta chyb do obrany," řekl pro klubový web kouč Vítkovic Miloš Holaň.

„To, co by nás mělo zdobit, nám chybělo. My nejsme mužstvo, které bude sázet soupeřům čtyři, šest gólů – kéž by tomu tak bylo! Ale my jsme v minulé sezoně hráli především dobře dozadu, a to tentokrát chybělo," pokračoval Holaň.

„Chápu, je to příprava, jsem tady v tom střízlivý a nepřeháním. Sezona začíná desátého září a my máme spoustu času a s ním máme před sebou i spoustu práce. Nechceme prohrávat přípravné zápasy," dodal Holaň.

„Na druhé straně nemíním z prvního přípravného zápasu dělat nějaké velké závěry. Velký dík fanouškům, kteří nás přišli podpořit, bylo jich skoro tisíc. Bohužel jsme je nepotěšili výsledkem," dodal Miloš Holaň.

Přípravný zápas (3. 8. 2021):

Vítkovice – Pardubice 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)

Branky: 1. Cienciala, 15. Rohlík, 17. Hecl, 52. Nakládal. Rozhodčí: Mrkva, Kubičík – Hlavatý, Gebauer. Vyloučení: 3:6, navíc Flick, Kalus - Vála, Poulíček (všichni 5 minut). Využití: 0:1. Diváci: 878.

Sestava Vítkovic: Dolejš – Galvinš, Gewiese, Koch, Kovář, Dudas, Stehlík – Bukarts, Hruška, Lehtonen - Bernovský, Marosz, Svačina - Bondra, Flick, Kalus - Lednický, Chlán, Fridrich. Trenér: Holaň.