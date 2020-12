Jen hodinu a půl po skončení duelu vyšlo na klubovém webu Šimíčkovo prohlášení (celé je níže), které vzešlo z porady v rámci nejvyššího vedení klubu včetně majitele Aleše Pavlíka. Důvod? Špatné výkony i výsledky A-týmu.

„Když jsem na jaře nastupoval do funkce sportovního ředitele, proklamoval jsem, že stavíme tým, který bude bojovat srdcem, který bude jak se říká jezdit po zadku, žrát led, bojovat o vítězství, vítězit a pokud prohraje, bude to se ctí, se zdviženou hlavou a s vědomím, že každý jeden článek celého soukolí A-týmu pro úspěch odvedl své úplné maximum. Bohužel to se ale nyní neděje,“ začal zklamaně Šimíček.

„Neuvěřitelně mě mrzí a rozčiluje zároveň, že se mnou proklamovaná vize neděje. Vinu na tom nesou všichni členové A-týmu – hráči, realizační tým i trenéři. Současné výsledky a především výkony jsou tristní a urážejí všechny, kteří fandí vítkovickému hokeji, kteří jej z pozice ať už partnera, či permanentkáře v této nelehké době podporují,“ uvedl dále sportovní šéf ostravského klubu.

Nikdo nemá pozici jistou

„Stydím se za to, co v posledních zápasech mužstvo předvádělo a stydím se rovněž za to, že v současné chvíli můžu nazvat opravdovými srdcaři vítkovického hokeje jen a pouze partnery, fanoušky-permanentkáře a majitele klubu, kteří vítkovický hokej platí, přitom nemohou být přímo na stadionu. Stydím se za to, že srdcařství nepředvádějí hráči ani realizační tým ani trenéři – a já, a se mnou i ostatní kolegové, jsem nucen číst rozhořčené a přitom pravdivé reakce fanoušků,“ vzkázal do šatny a přiložil jeden e-mail fanouška (také viz níže).

Podle svých slov se ale se situací nehodlá smířit a vedení klubu je připraveno jednat, a případně učinit rázné kroky. „V případě potřeby sáhnout i k výměnám na všech postech v rámci A-mužstva, ať už jde o hráče, realizační tým a trenéry nevyjímaje. Nikdo nemá svou pozici nyní jistou. Celou situaci budeme ještě v průběhu víkendu intenzivně řešit a uvidíme, k jak razantním krokům budeme nuceni přistoupit,“ dodal Roman Šimíček s tím, že nikomu v nejužším vedení klubu nejsou špatné výsledky a především výkony lhostejné.

„Jsme rozhodnutí je řešit i těmi nejrazantnějšími způsoby. Prostě vše chceme směřovat k tomu, aby bylo opravdu splněno to, co jsem já svými ústy proklamoval před začátkem této sezony,“ uzavřel své prohlášení Roman Šimíček.

Šílenost. Musíme to zastavit, prohlásil Schleiss

Vítkovice aktuálně po patnácti odehraných utkáních okupují s devatenácti body devátou příčku extraligové tabulky, ovšem po čtyřech prohrách se jim výrazně přiblížil spodek, zatímco vrch se vzdálil. Navíc svěřenci Mojmíra Trličíka utrpěli dva ostudné debakly - 0:7 s Českými Budějovicemi a právě v pátek s Pardubicemi 1:5. A oba doma. Nespokojenost tak byla patrná i na hráčích a trenérech.

„Šílenost, co se teď děje. Musíme to zastavit. Je to otřesné," kroutil hlavou útočník Jan Schleiss, když po dlouhé týmové rozpravě vyšel z šatny. "Pardubice bruslily, hráči si to dávali zespoda na beka a bum. Měnili si pozice, měli větší chuť a chtěli hrát hokej. Než jsme se nadechli, dali nám dva góly. A po brance na 1:3 se to už těžko honilo,“ pronesl také Schleiss.

„Jedna část se odehrávala hráči samostatně, druhá s trenéry. Ale je to v kabině a tam to i zůstane,“ nechtěl říct nic konkrétního k obsahu debaty trenér Mojmír Trličík. Prozradil jen, že řeč byla o hře v předbrankovém prostoru a početních výhodách. „I když jsme dali branku, nezvládáme je tak, jak bychom si představovali,“ pokračoval.

„Jasný zápas pro soupeře nejen výsledkově, ale i herním projevem. V obou pásmech byl první na kotouči. První třetina z naší strany katastrofální. Ve druhé byl náš výkon o sto procent lepší, ale na soupeře to nestačilo, a ve třetí už šlo o hru vabank,“ doplnil Trličík.

„Musíme si vyčistit hlavu a jít znova do práce. Máme čas se vrátit k tomu, když jsme tady přehrávali Liberec, Spartu, Boleslav. Proti těmto silným mančaftům jsme hráli super hokej,“ vzpomněl na závěr Jan Schleiss.

Celé vyjádření Romana Šimíčka k současným výkonům a výsledkům A-mužstva:



Prakticky se závěrečnou sirénou zápasu s Pardubicemi jsme si sedli v rámci nejvyššího vedení klubu, tedy i s majitelem, k poradě nad současnými nevýraznými výkony a špatnými výsledky extraligového A-mužstva.



Když jsem na jaře nastupoval do funkce sportovního ředitele, proklamoval jsem, že stavíme tým, který bude bojovat srdcem, který bude jak se říká jezdit po zadku, žrát led, bojovat o vítězství, vítězit a pokud prohraje, bude to se ctí, se zdviženou hlavou a s vědomím, že každý jeden článek celého soukolí A-týmu pro ú2spěch odvedl své úplné maximum. Bohužel to se ale nyní neděje.



Neuvěřitelně mě mrzí a rozčiluje zároveň, že se mnou proklamovaná vize neděje. Vinu na tom nesou všichni členové A-týmu, hráči, realizační tým i trenéři. Současné výsledky a především výkony jsou tristní a urážejí všechny, kteří fandí vítkovickému hokeji, kteří jej z pozice ať už partnera, či permanentkáře v této nelehké době podporují.



Stydím se za to, co v posledních zápasech mužstvo předvádělo a stydím se rovněž za to, že v současné chvíli můžu nazvat opravdovými srdcaři vítkovického hokeje jen a pouze partnery, fanoušky-permanentkáře a majitele klubu, kteří vítkovický hokej platí, přitom nemohou být přímo na stadionu. Stydím se za to, že srdcařství nepředvádějí hráči ani realizační tým ani trenéři – a já, a se mnou i ostatní kolegové, jsem nucen číst rozhořčené a přitom pravdivé reakce fanoušků (za všechny níže přikládám jeden slušný, avšak kritický a přitom zcela relevantní e-mail jednoho z dlouholetých fanoušků).



Současně se ale odmítám s touto situací smířit a ztotožnit. Otevřeně tímto říkám, že nejvyšší vedení HC VÍTKOVICE RIDERA je rozhodnuto jednat a v případě potřeby sáhnout i k výměnám na všech postech v rámci A-mužstva, ať už jde o hráče, realizační tým a trenéry nevyjímaje. Nikdo nemá svou pozici nyní jistou. Celou situaci budeme ještě v průběhu víkendu intenzivně řešit a uvidíme, k jak razantním krokům budeme nuceni přistoupit.



Za sebe, i za nejužší vedení klubu říkám, že nám špatné výsledky a především výkony nejsou lhostejné, že jsme rozhodnutí je řešit i těmi nejrazantnějšími způsoby. Prostě vše chceme směřovat k tomu, aby bylo opravdu splněno to, co jsem já svými ústy proklamoval před začátkem této sezony.“



Roman Šimíček, sportovní ředitel HC VÍTKOVICE RIDERA

E-mail fanouška:



Dobrý večer Romane, omlouvám se, jen malá reakce. Vitkám fandím od sezóny 1992/93, vedu i archiv odehraných zápasů od založení. Dovolte abych se vyjádřil k tomu co se momentálně děje na ledě v podání hráčů, kteří oblékají náš dres. Poslední zápasy jsou opravdu o nervy a je fajn, že se nesestupuje, bo by to byl průser. Možná ale i to, je důvod výkonů, nevýkonů v zápasech. Není tam naprosto nic z toho co bylo před sezónou předesíláno. Žádná bojovnost, žádné žraní ledu. Zápasy s ČB, Ševcema a Pernikem byl výsměch a plivanec do tváře nás fanoušků. To klukům je opravdu jedno jak se bude hrát? Neskutečně mě to štve. Dal bych šanci našim Juniorům, horší by to určitě nebylo. A když, tak alespoň ta bojovnost by tam byla. O tom sem přesvědčen. A ne ta odevzdanost s kterou hráči jdou do každého zápasu. Nezlobte se za mou reakci, ale nějak sem musel upustit páru. Promluvte prosím 3/4 hráčů do duše, že pokud je to nebaví, nemusí za nás hrát.



S pozdravem Jaromír Kruml HCV Navždy!!!