Vítkovice odpověděly až těsně před druhou přestávkou - Raskob našel volného Jarůška a ten přesně trefil roh branky Motoru. I přes řadu šancí už Ostravané další gól do konce zápasu nepřidali, naopak hosté těsně před poslední sirénou zásluhou Gulaše do prázdné vítkovické branky pečetili své vítězství na 4:1.

OBRAZEM: Třinec vedl o dva góly, nakonec si z Litvínova odvezl bod

„Po třech kvalitních zápasech zase přijde taková ťafka do zátylku. Víme, že Budějovice hrají o všechno, i s tímhle jsme do toho šli a ve druhé minutě dostaneme gól, sebrali nám tím vítr z plachet,“ kroutil hlavou Miloš Holaň, kouč vítkovické Ridery. „Herně to nebylo až tak špatné, ale nevyužili jsme zase dvě přesilové hry, kde jsme si to měli uhrát,“ měl jasno domácí trenér.

„Ve druhé třetině se prakticky rozhodlo o výsledku. Pak jsme to pořád tlačili před sebou. Neměli jsme tlak do brány, nebyli aktivní ani tak důslední jako v posledním zápase v Pardubicích. Dneska jsme si absolutně nezasloužili vyhrát a můžeme se tak akorát omluvit domácím fanouškům za takový výkon, který by se neměl opakovat,“ dodal Miloš Holaň.

První gól jako tlustá čára za nemocí? Tímto bych to ukončil, řekl talent Baníku

Hokejová extraliga - 48. kolo:

HC Vítkovice Ridera - Motor České Budějovice 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 38. Jarůšek (Raskob, L. Kovář) – 3. M. Toman (Dzierkals, Doležal), 31. Vráblík (Štencel), 34. Vondrka (Valský), 60. Gulaš. Rozhodčí: R. Hradil, A. Kika – M. Hlavatý, V. Lederer. Vloučení: 3:3. Využití: 0:1. Střely na branku: 31:24. Diváci: 5525.

Vítkovice Ridera: Stezka – Mikuš, Grman, Koch, Raskob, Prčík, J. Stehlík, L. Kovář – Bukarts, Lindberg, Mueller – Fridrich, L. Krenželok, Lakatoš – Kotala, Chlán, Kalus – Dej, Marosz, Jarůšek. Trenér: Miloš Holaň.

Motor České Budějovice: Strmeň – Štencel, Vráblík, Bindulis, Percy, Hovorka, Kachyňa – Čachotský, Pech, Gulaš – Vondrka, Hanzl, Valský – Dzierkals, M. Toman, Doležal – Strnad, Přikryl, V. Tomeček. Trenér: David Čermák.