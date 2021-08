„Zápas měl vysoké tempo. Naši převahu jsme nepřetavili v góly. Měli jsme spoustu šancí, na druhé straně výborně jim zachytal Kašík. Ono to tak někdy v hokeji je, že hrajeme, tlačíme a soupeř vede dva nula. To byl obraz první třetiny," řekl trenér Vítkovic Miloš Holaň.

„Čeho si ale cením a co jsem i zdůraznil hráčům v kabině, to je fakt, že jsme už podruhé třetině dokázali obrátit výsledek. Hráli jsme skoro kompletní, mužstvo mělo kombinaci. Ve třetí třetině jsme měli obrovský tlak, soupeř měl jedinou střelu na bránu," doplnil Holaň.

„Je to pořád příprava, nebudeme stavět z toho vzdušné zámky, ale dobrá práce, spousta věcí ze systému. Chybí mi jen ten přesilovkový gól, to je ta třešinka. Po celý zápas jsme mysleli pozitivně, věřili jsme, že to dokážeme otočit. Hráli jsme dobře, nepadaly góly, kdyby padaly, více by se to otevřelo. Ale respektujeme i sílu soupeře, kvalitu gólmanů. Přesto bych si dokázal představit těch gólů více," dodal Miloš Holaň.

Přípravný zápas (čtvrtek, 12. 8. 2021):

Vítkovice – Zlín 3:2 v prodl. (0:2, 1:0, 1:0 – 1:0)

Branky: 36. Dej, 51. Svačina, 65. Plášil – 11. Mikúš, 16. Hejcman.