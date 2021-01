Svěřenci Františka Výborného tak potvrdili, že se jim v novém roce daří, celkově vyhráli už popáté za sebou a o bod se vyšvihli na první příčku druhé nejvyšší soutěže. Jihlava hned za ní má však jedno utkání k dobru.

"Pro nás to byl v tom cyklu zápas s kvalitním soupeřem, na který jsme se poctivě připravovali. Celkově se nám to povedlo, ale vstup do utkání nebyl ideální, kdy jsme byli všude pozdě. Po první třetině jsme museli v kabině trochu zpozornět, což se vyplatilo a od druhé třetiny to bylo výrazně lepší. Začali jsme bruslit, byli jsme důraznější v osobních soubojích a nakonec jsme dali i branky. To rozhodlo, náskok jsme si poměrně bez problémů hlídali, i když soupeř hrál až do konce naplno a určitě nám to nijak neulehčil," uvedl jeden z trenérů Poruby Martin Janeček.

HC Slavia Praha - HC RT TORAX Poruba 2011 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 35. Stloukal (Žolobov, Korkiakoski), 37. Korkiakoski (Jáchym, Szathmáry), 51. Korkiakoski (Jáchym, Szathmáry), 55. Urbanec (Stloukal, Slavík). Rozhodčí: Hucl, Souček – Beneš, Roischel. Vyloučení: 6:5, navíc Šteiner (Slavia) 10 minut. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Bez diváků.

Slavia Praha: Michajlov – Krejčí, Novák, Duda, Buchta, Steinocher, Veber, Hovorka – Kafka, Jaroslav Bednář, Vlček – Doležal, Kuťák, Kružík – Tomica, Všetečka, Šteiner – Ondráček, Petrov, Brož.

Poruba: Muštukovs – Teper, Žovinec, Kozák, Szathmáry, Urbanec, Slavík, Dundáček – Klíma, Hudeček, Sikora – Stloukal, Jáchym, Korkiakoski – Kanko, Žolobov, Endál – Brodek, Toman, Hotěk. Trenéři: Výborný, Janeček a Pavlačka.