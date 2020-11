Po vyrovnané první třetině začaly góly padat v prostřední části. A překvapivě na hostující straně, když skóre ve 22. minutě otevřel Štohanzl. Skóre platilo dlouho, domácí prolomili kolínskou defenzivu až v závěru třetiny. A hned dvakrát.

Nejprve v čase 38:26 se v přesilové hře prosadil Hudeček, a jen o jedenáct vteřin později poslal Porubu do vedení Pořízek.

Kolínu však opět vyšel vstup do třetiny, v 54. minutě vyrovnal Váchal. Ostravané však zabrali a góly Endála s Pořízkem ještě v základní hrací době rozhodli. Nic na tom nezměnilo ani závěrečné snížení Krále.

Ohlasy trenérů:

Marek Pavlačka (Poruba): Dnes jsme měli být papírovým favoritem, jenže na ledě to tak nevypadalo. Soupeř nám dělal problémy svou aktivní hrou a nám se nedařilo si s tím poradit, i když jsme se na ni poctivě připravovali. Připadalo mi, jak kdyby někteří hráči na předzápasové poradě nebyli a mysleli si, že se soupeř porazí sám. Můžeme být spokojeni pouze za plný počet bodů, ale určitě ne s tím, co jsme dnes na ledě předvedli. Snad to bude pro nás ponaučení a k dalším zápasům nastoupíme s úplně jiným přístupem, hodného mužstva, které se chce rvát o vrchní příčky tabulky.

Petr Martínek (Kolín): Odehráli jsem utkání proti soupeři, který má ambice na postup do Extraligy a dokážu říct, že jsme tady byli víc než rovnocenným soupeřem. Dokonce si myslím, že jsme si alespoň bod zasloužili. Bohužel jsme ho nezískali. Nedokázali jsme totiž využít naše šance a srdíčkem, kterým jsme tady hráli, jsme domácím hodně znepříjemnili život.

HC RT TORAX Poruba 2011 - SC Kolín 4:3 (0:0, 2:1, 2:2)

Branky a nahrávky: 39. Hudeček (Sikora, Kozák), 39. Pořízek, 48. Endál (Teper, Pořízek), 58. Pořízek (Teper) – 22. Štohanzl (Petržilka, Semirád), 44. Váchal (Štohanzl, Petržilka), 59. Z. Král (Husa, Šafránek). Rozhodčí: Koziol, Šudoma – Hranoš, Blažek. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0. Bez diváků.

Poruba: Muštukovs – Teper, Žovinec, Kozák, Szathmáry, T. Voráček, Urbanec, Slavík – J. Káňa, T. Jáchym, Endál – Sikora, Hudeček, Korkiakoski – Špaček, Kanko, Pořízek – Häring, M. Hlinka, Žolobov. Trenéři: Výborný, Janeček a Pavlačka.

Kolín: Sejpal – Husa, Kukla, Blaha, Muška, Váchal, Zdeněk – Jankovský, Šafránek, Z. Král – L. Krejčík, J. Veselý, Stehlík – Semirád, Štohanzl, Petržilka – Zumr, R. Martínek, Němec – Síla. Trenéři: Martínek, Kadlec a Pecka.