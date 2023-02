Začátky v brance, ve škole zadní lavice. Pojezný o Baníku i upřímnosti dětí

„Chtěl bych vyzdvihnout výkon celého mužstva i to, jak jsme zápas začali. Šli jsme do přesilové hry, vedli jsme, to byl asi základ toho, že jsme odskočili i na druhý gól. Ve druhé třetině nás možná více zatlačili, ale výborný výkon Klimeše nás držel stále ve hře. Čekali jsme na chyby a trestali je. Hráli jsme velice obětavě a udržovali tempo hry. Hráči pracovali dobře s taktickými věcmi. Věděli, že můžeme jít do napadání, nezalezli jsme jen do obrany, takže samozřejmě spokojenost se třemi body,“ řekl Miloš Holaň, trenér HC Vítkovice Ridera.

V dalším kole Vítkovice nastoupí v neděli od 16 hodin v Ostravar Aréně proti Motoru České Budějovice.

Třinečtí Oceláři ve Werk Areně nezvládli třetí třetinu

Hokejová extraliga - 47. kolo:

HC Dynamo Pardubice - HC Vítkovice Ridera 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 32. Čerešňák (Radil, Zohorna) - 10. Mueller (Lakatoš), 29. Fridrich (Lakatoš), 51. Chlán (Koch, Kotala), 54. Dej (Prčík). Rozhodčí: Jeřábek, Stano – Lhotský, Šimánek. Vyloučení: 6:4. Využití: 1:1. Střely na branku: 30:22. Diváci: 10 027.

HC Dynamo Pardubice: Will – Vála, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, J. Kolář, Bučko, Tvrdík – Cienciala, L. Sedlák, Hyka – Štetka, Zohorna, Radil – R. Kousal, Poulíček, T. Zeman – Herčík, A. Musil, Vondráček. Trenér: Radim Rulík

HC Vítkovice Ridera: Klimeš – Mikuš, Grman, Koch, Raskob, Prčík, J. Stehlík, L. Kovář – Bukarts, Lindberg, Mueller – Fridrich, L. Krenželok, Lakatoš – Kotala, Chlán, Kalus – Dej, Marosz, Jarůšek. Trenér: Miloš Holaň.