Konkrétní věci se ještě dojednávají a ani samotné kluby ještě podrobnosti neznají. Nejzásadnější podmínkou v této chvíli ale je, že by se mělo testovat pomocí PCR testů před každým zápasem. V případě nejvyšší hokejové soutěže je tak řeč až o třech testech týdně.

„Doufám, že jsme připraveni restartovat všechny své soutěže, ale dnes to nabralo punc oficiality, takže se spojíme s kluby a ujasníme si jednu věc – tou je právě testování. Podmínky je nutné nastavit a nerad bych, aby vše skončilo právě na testování,“ prohlásil prezident Českého hokeje Tomáš Král.

„My se přizpůsobíme, jsme připraveni testovat před každým zápasem, ale budeme se snažit domluvit nějakou rovnici, že otestujeme třeba jednou týdně. Když budeme muset testovat před každým zápasem, budeme testovat, ale věřím, že se dokážeme domluvit na jiném řešení,“ narážel Král na to, že v hokeji jdou zápasy rychle za sebou a test má platnost 72 hodin.

Tudíž by test například před pátečním utkáním mohl platit i pro víkend. Jisté však je, že testování s sebou nese zvýšené náklady, jeden test stojí 1550 korun, přičemž se mu musí podrobit nejen hráči, ale i všichni členové realizačního týmu. S restartem extraligy Král pevně počítá, podle svých slov ideálně již tuto neděli. Otazník visí nad druhou nejvyšší soutěží – Chance ligou. „Jak říkám, nerad bych, aby vše skončilo na testování,“ pokračoval Král.

„Mluvil jsem o tom s ředitelem extraligy Pepou Řezníčkem a říkal, že neděle by se zvládla. Samozřejmě to ale musíme probrat s kluby, protože ne všichni mohli v minulých dnech trénovat. Nechceme na kluby tlačit, protože hráči na ledě dlouho nebyli, tak abychom je nevystavili hrozbě zranění. Myslím si ale, že v neděli se hrát,“ dodal Král, který zároveň nyní považuje za reálné dohrát kompletní program základní části, tedy i 52 kol.

„U extraligy nemusíme program tolik měnit, můžeme zápasy srazit. K tomu nám pomůže zrušená Liga mistrů, navíc bychom případně využili i některá reprezentační okna,“ řekl. „V Chance lize je situace odlišná, tam budeme muset základní část krátit, protože tam máme osmnáct týmů. Předběžně to vidím na dvě kola plus play-off. Jinak bychom se do termínů už asi nevešli,“ dodal Král.

Ve Vítkovicích však už mají jasno. Na led Ostravar Arény se podle platných nařízení vrátí k tréninku ve středu dopoledne. „My toho využijeme maximálně,“ prozradil sportovní manažer Roman Šimíček, který nemá problém s nedělním restartem extraligy.

„Já si myslím, že i pro nás je to tak akorát. Kdyby to čekání bylo delší, tak možná i pro hráče by to bylo psychicky horší. Myslím, že pro ně je dobrá zpráva, že se o víkendu začne, ještě uvidíme, kdy to bude přesně,“ poznamenal Šimíček.

Ostravané jsou smířeni i s nutností testování. „Kdo se trochu o sport zajímá, tak ví, že ta opatření mají být velmi přísná. Detailněji je zatím ještě úplně nevíme, takže čekáme na konkrétní informace. Samozřejmě budeme na ně reagovat. Uvidíme, jestli to bude v duchu těch předchozích, nebo ještě přísnější. V každém případě by to neměl být problém a nemělo by nám to stát v cestě,“ doplnil Roman Šimíček.

Vítkovice odehrály poslední soutěžní zápas 9. října doma proti Karlovým Varům (2:3). Celkově svěřenci Mojmíra Trličíka v sezoně nastoupili jen do tří utkání, v nichž uhráli tři body. Do dalšího utkání nastoupí v rámci 15. kola extraligy v pondělí 9. listopadu doma proti Hradci Králové.