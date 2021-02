První třetina skončila ještě vyrovnaně, když na Vítkovu trefu z oslabení osm vteřin před pauzou reagoval Špaček. Ve druhé části ale skórovali domácí Bednář se zkušeným Kucharczykem. Odhodlání něco udělat s výsledkem pak jen devatenáct vteřin po začátku závěrečné dvacetiminutovky hostům vzal Gorčík, který čtvrtým gólem uzavřel skóre.

"Nám se zápas vůbec nepovedl," přiznal pro klubový web jeden z trenérů Poruby Martin Janeček. "Začali jsme přitom tak, jak jsme chtěli a ačkoli měli domácí prvních patnáct, šestnáct minut lehkou převahu, tak jsme je k ničemu nepustili a paradoxně nás nejvíc do kolen dostala naše vlastní přesilovka. Pak jsme sice se štěstím vyrovnali na 1:1, ale od druhé třetiny jsme už nehráli to, co jsme si řekli," pokračoval.

"I přes lehký tlak jsme byli bez střelby a z protiútoku jsme dostali rozdílový gól, po kterém domácí převzali iniciativu. Potom jsme potom začali faulovat a přestali herně stíhat. Soupeř už pak šel až do konce za zaslouženým vítězstvím," dodal Janeček.

VHK ROBE Vsetín - HC RT TORAX Poruba 2011 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 16. Vítek (Kucharczyk), 28. Bednář (Štach, Bartko), 36. Kucharczyk (Štach, Vlach), 41. Gorčík – 20. Špaček (Pechanec). Rozhodčí: Doležal, Bejček – Novák, Blažek. Vyloučení: 1:5, navíc Berger (Vsetín) 5 minut a do konce utkání. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Bez diváků.

Vsetín: Gába – Smetana, Ondračka, Bartko, Hryciow, Štach, Kudělka, J. Jenáček – Gorčík, Pechanec, L. Bednář – Kucharczyk, R. Vlach, Babka – Vítek, Šilhavý, Hořanský – Berger, A. Zeman, Gajarský. Trenéři: Stantien, Srdínko a Jenáček.

Poruba: Muštukovs – Urbanec, T. Voráček, Kozák, Szathmáry, Slavík, Teper, Žovinec – Špaček, Kanko, Brodek – Pořízek, Korkiakoski, Stloukal – Raška I, Hudeček, Sikora – Hotěk, Toman, Endál. Trenéři: Výborný, Janeček a Pavlačka.