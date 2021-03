/FOTOGALERIE/ Čistička vzduchu pro covidové oddělení a regenerační kosmetika pro zdravotní Fakultní nemocnice v Ostravě. To je výsledek aukce speciálních dresů hokejistů Vítkovic z vánočního derby proti Třinci. Celkově se touto akcí podařilo vybrat 85 tisíc korun.

Hráči HC Vítkovice Ridera (Roman Polák a Zbyněk Irgl) připravují dárky pro FNO, 3. března 2021 v Ostravě. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

O co šlo? Ostravané nastoupili 26. prosince 2020 proti Ocelářům v dresech, na nichž byla umístěna jména či přezdívky aktuálních držitelů permanentních vstupenek na probíhající sezonu. „Je to způsob, kterým chceme poděkovat všem, kteří si i před nejistou sezonou pořídili permici na naše domácí zápasy. Zároveň ale chceme pomoci v klíčovém segmentu, takže speciální dresy ze zápasu s Třincem dáme do aukce, jejíž výtěžek věnujeme na boj s covidem,“ hlásil už v prosinci 2020 výkonný ředitel a člen představenstva HC Vítkovice Ridera Petr Handl.