Dalšího zkušeného hráče by mohly v nejbližší době angažovat extraligové Vítkovice. Do kádru Ostravanů se v úterý zařadil obránce Michal Barinka. Bývalý reprezentant, mistr světa (2010) a dvojnásobný vítěz extraligy (2017 a 2018), je v klubu na zkoušku.

VE VÍTKOVICÍCH. Michal Barinka se před olympiádou blýskl dvěma góly do sítě Chomutova, kde Ostravané v úterý vyhráli vysoko 8:3. | Foto: Aleš Krecl

Dnes šestatřicetiletý Barinka získal oba tituly s Kometou Brno, kam zamířil právě z Vítkovic, kde působil také od roku 2006 do podzimu 2010, posléze pak v letech 2012 až 2014. Následně se přesunul do Sparty, poté do Komety Brno.