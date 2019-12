Druhý jmenovaný však na toto téma v této chvíli mluvit nechce. „Abych byl upřímný, tak sociální sítě nesleduju, ale jak mi to říkáte, tak mě takový názor fanoušků těší. Jinak bych to ale zatím nechal bez komentáře,“ řekl Deníku Holaň.

Podobně reagoval také na otázku ohledně současné situace extraligového celku. „K tomu se teď také nebudu vyjadřovat,“ uvedl.

Mezi řádky tedy lez vyčíst, že se něco chystá. A není divu. Holaň prožívá v prvoligové Porubě úspěšnou sezonu. Po polovině soutěže jsou Ostravané ve druhé nejvyšší soutěži sedmí a zajistili si tak alespoň předkolo play-off. „Jsme spokojení, protože se nám podařilo splnit cíl, který jsme si vytyčili. Hlavně díky skvělému začátku. Nicméně sezona nekončí a porveme se o to, abychom se umístili do šestého místa a šli přímo do čtvrtfinále,“ prozradil Holaň.

Na vydařeném úvodu ročníku měl výrazný podíl útočník Vladimír Svačina, ten však poté odešel do brněnské Komety. „Neumím to procentuálně vyjádřit, ale Vláďa nám pomohl neskutečně moc. Byl to lídr v přesilových hrách, které nám teď nejdou. Nahradit takového hráče není jednoduché,“ přiznal Miloš Holaň s tím, že fungovala výborně spolupráce s produktivním obráncem Patrikem Husákem.

„Když máte dva takto kvalitní hráče, tak už můžete pomýšlet na zisk bodů, protože většinu zápasů lámou právě speciální týmy. Na druhé straně jsme věděli, do čeho jdeme, protože jsme věřili, že právě takoví kluci nám mohou hodně pomoci. Teď se ale s tím musí porvat současné mužstvo. Bez těchto hráčů,“ dodal kouč.

Zároveň ale přemýšlí nad posilami. „Byl bych rád, kdybychom někoho přivedli, protože v té osmičce půjde už o náročné zápasy. Hrát čtyřikrát s každým soupeřem bude pro kluky velká výzva a pro mladší hráče výborná zkouška do budoucna. Přece jen lepší než jezdit do Ústí nebo Kadaně,“ má jasno Holaň. „Proto se chceme posílit, abychom byli konkurenceschopní. Jestli se to podaří, je otázkou, uvidíme, co bude na trhu,“ uzavřel Miloš Holaň s tím, že v jednání jsou dva obránci a stejný počet útočníků.