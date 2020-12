„Děkuji majiteli i Romanovi (Šimíčkovi) za nabídku, které si vážím a cením, protože se vracím tam, kde byly moje kořeny. Nějaké námluvy byly už loni, ale majitel se férově rozhodl pro jinou variantu, já držel palce, ať to dobře dopadne, což se podařilo. Teď jsem nad nabídkou neváhal, byť to bylo narychlo,“ uvedl Holaň na pondělním setkání s novináři.

A možnosti trénovat A-tým se dozvěděl v neděli večer. „Byl jsem tady od mládeže, pracoval tu můj otec, který když se to dozvěděl, tak brečel. Je to něco výjimečného, pocta, když můžete pracovat doma a věnovat se klubu, na kterém vám záleží,“ dodal Holaň, jehož asistenty budou Roman Šimíček a Radek Philipp.

Sám jste zmínil, že jste byl v kontaktu s Vítkovicemi už dřív, měl jste teď jasno, že to vezmete? A jaký máte přehled o týmu?

Já díkybohu, že mám přístup ke všem utkáním, nejen k vítkovickým, práci jsem neměl, tak jsem se mohl tomu věnovat. Jen zopakuju, loni to nevyšlo, ale bylo to férové. Teď to přišlo a já neměl sebemenších pochyb, protože se mi současná cesta klubu líbí. Vrací se tady bývalí vítkovičtí hráči, kteří k tomu mají velký vztah – právě Roman, Patrik Rimmel a další. Jsem rád, že přijali i roli v mém realizačním týmu, vyhovíme si lidsky i hokejově a na tu práci se těším. Pokud jde o přehled o týmu, tak myslím, že ho mám. S hráči se budeme potkávat každý den a bude dost možností se poznat. Dneska to ale bylo krátké, protože nejsem zastáncem nějakých svých dlouhých monologů. Hráčů si ale vážím a vím, že kvalita tady je.

Co bylo hlavním mottem vaší řeči k týmu?

Hlavy nahoru, nebabrat se v minulosti, nová startovní čára, pojďme si dobře zatrénovat, nastavit si vnitřní pravidla, dobrou komunikaci mezi sebou a udělejme vše, co v nás je, pro vítkovický hokej. Vím, že to bude náročné, protože vítkovický fanoušek byl, je a bude náročný, ale já věřím, že se o to i v této nelehké době porveme.

V létě do týmu přišli zkušení odchovanci jako Zbyněk Irgl, či Lukáš Krenželok, kteří ale nyní nehrají kvůli zdravotním potížím. Co lze teď v týmu změnit?

Jedině my, že bychom se převlékli, ale my jsme už staří. (otočí se na Šimíčka s Phillipem) Budu se těšit, až se zmínění hráči vrátí, já tyto stavy neovlivním, zranění k hokeji patří. Ale je to jedna z cest, o kterých jsem mluvil, že se vrací bývalí hráči, ale i kluci, kteří ještě mohou hrát. Bude důležité nastavit hlavy do pozitivna, nekoukat na minulost, tu stejně nezměníme, jít dopředu a zápas od zápasu, jak se říká. Sled utkání je rychlý a není čas se v tom babrat. Teď je pro všechny nová startovní čára, kluci mají možnost ukázat, co v nich je a věřím, že to ukážou.

Budou muset rychle, protože už v úterý vás čeká těžký zápas v Litvínově…

Podle mě není lehké utkání. Soutěž je velice náročná, jsou tam dobří soupeři, ale my do každého zápasu půjdeme s odhodláním, chutí bojovat, předvádět bojovný a dobrý výkon. Jistě, ne vždy to bude stačit na body, ale když na hráčích uvidíme, že do toho dali vše, tak jim lze leccos odpustit.

Analyzoval jste si své první trenérské působení ve Vítkovicích před těmi čtrnácti lety?

Vybavil jsem si to okamžitě, protože na každé angažmá mám vzpomínky. Musím říct, že to nejsem já, kdo tady tehdy byl. Věkem i zkušenostmi. Dělal i spoustu chyb. Samozřejmě s Láďou Vůjtkem to byla obrovská škola, škoda, že onemocněl a nemohli jsme pokračovat, protože jsem přesvědčený, že bychom spolu dělali dodnes. To byl můj trenérský guru. A když jsem se stal hlavním trenérem tak… Musím si sypat popel na hlavu, protože jsem byl arogantní trenér, který neuměl vycházet s hráči. Byl jsem mladý a v oboru neotřískaný, ale zaplaťpánbůh jsem se z toho ponaučil.

Cítíte, že angažmá ve Vítkovicích je pro vás prestižnější než štace ve Znojmě, Spartě, Pardubicích a dalších klubech?

Částečně určitě, ale jinak jsem si na práci trenéra zvykl, protože není jednoduchá. Mám čisté svědomí, že kdekoliv jsem působil, dal jsem do toho maximum. To se týká i Vítkovic, jen vím, že tady bude ten bonus navíc. Mám zodpovědnost, protože tady žiju.

Na střídačku už nechtěl, teď se tam vrací. "Člověk míní, život mění," přiznává Šimíček



Ačkoli je aktuální extraligová sezona nesestupová, Vítkovice se už krátce za čtvrtinou odehraných zápasů v základní části a po pěti porážkách odhodlaly ke změně. Sportovní ředitel klubu Roman Šimíček, který se dohodl s Milošem Holaněm v neděli večer, však vyloučil, že by šlo jen o výsledky.



„Těžká otázka, ale důvodem změny není jen to, že jsme prohráli pět zápasů v řadě. Měli jsme nastaveno, jak bychom chtěli fungovat na ledě a když jsme se na to dívali, tak to tam prostě nebylo. Jistě, každý může na tím svůj názor, ale pokud já jsem za něco zodpovědný, a před sezonou jsem něco říkal, tak si toho chci dostát,“ vysvětluje. „Navíc když vám chodí zprávy od kamarádů i cizích lidí, že nás chtějí podpořit, ale není tam to, co jsem řekl před sezonou, tak jsme se odhodlali k odvolání trenérů. Věříme, že to přinese impulz do mužstva,“ slibuje si Šimíček.



„Zároveň ale chci říct, že trenérům děkujeme, že tým vedli, protože zejména v minulé sezoně odvedli parádní práci, když Vítkovice zachránili. A že byli odvoláni, nepadá jen na jejich hlavu. Jsme za to zodpovědní všichni – trenéři, hráči i my nahoře,“ dodává.



Kus své zodpovědnost přijímá Šimíček i tím, že po konzultaci a souhlasu majitele Aleše Pavlíka bude nově mezi asistenty, čímž přistoupil na přání samotného Miloše Holaně. „Už jsem řekl, že mě nikdo dolů nedostane. Patrikovi Rimmelovi (manažerovi klubu) jsem dokonce oznámil, že mi má přerazit ruce i nohy, že tam už nechci. Člověk míní, život mění. A jsem zase dole. Musím říct, že jsem absolvoval první trénink s mužstvem a po pěti minutách jsem si myslel, že se zabiju, protože jsem na bruslích dlouho nestál a navíc jsem po výměně kyčle. Nějaká poznámka od hráčů proběhla, ale já dělal, že neslyším. Zvládl jsem to,“ oddechl si.



„Mám z toho ale dobrý pocit, těším se, i na týmu byl viděl impulz, a i když vím, že to bude těžké, tak si jdeme svou cestou a věřím, že to dotáhneme, kam chceme,“ doplnil.



Za svým tvrdým pátečním vyjádřením, v němž řekl, že se stydí za výkony týmu, si stojí. „Jen doufám, že to na hráče zapůsobí dobře i v tom, že to, co jsme proklamovali, se stalo. Pro některé je to pozitivní, pro některé negativní, ale vnímají to a je na nás třech, aby se nám to povedlo posunout,“ doufá Šimíček.



O případných přestupech či výměnách v kádru mluvit nechce. „To nechávám plně v kompetenci Miloše, samozřejmě po dohodě s námi. Může se stát, že nějaká nová krev přijde, ale může se stát – a to bych si moc přál – kdyby kluci, kteří tady jsou, které jsme si vybrali, začali kopat,“ uzavřel Roman Šimíček.