Splnil se mu totiž cíl, s nímž do vyřazovacích bojů šel. „Moje vize byla to každý rok někam o malý stupínek posunout dál. A to se nám povedlo,“ říká padesátiletý kouč, který nemohl opomenout ani zdravotní trable, s nimiž se Ostravané při vrcholu sezony potýkali.

Ať už šlo o virózu během bitev s Hanáky, nebo zranění opor. „Neměl jsem šanci postavit dvakrát za sebou stejnou sestavu, pořád se s ní hýbalo, a to mělo vliv. Z tohoto pohledu je obrovský úspěch, že jsme přešli přes Olomouc s hvězdným Krejčím,“ míní.

Následoval ještě těžší soupeř, tedy Třinec…

Ano, ale odvedli jsme maximum a nebyl to propadák. Výsledky byly těsné, fantasticky chytal Stezka, který nám dával naději. Je to porážka 0:4, ale ne ostuda. Navíc když chyběli tři hráči, které neumíme nahradit. Roman Polák je osobnost kabiny, kapitán, tvrdí muziku. Nevím, jestli by Třinec nedal jiné góly, ale ty, které jsme inkasovali, bychom nedostali. V klíčových okamžicích je na ledě a předbrankový prostor je jeho office, tam nikdo nevjede.

Dalšími jsou pak Roberts Bukarts s Rostislavem Maroszem.

Hráči, kteří bodují a jsou užiteční v útoku. Nebyli jsme schopni je nahradit. Vždyť někteří hráči dali v devíti zápasech play-off jeden gól. Totálně z role lídra a střelce vypadl Dominik Lakatoš. Stejně tak propadák Solovjov, i když… Tam bych to tak tvrdě možná neříkal, prochází obrovsky těžkou situací v souvislosti s tím, co se děje v Rusku. Vím, že od začátku války s Pedanem trávili moc času. Jednak okolo ztráty peněz, navíc tam mají rodiny, přítelkyně nemohly přicestovat. Situací bylo na psychiku strašně moc. Tím se jeho výkon dá omluvit, protože v hlavě měl něco jiného než hokej.

Byla šance, že by do play-off tři zmínění marodi zasáhli?

Roman měl zlomenou nohu v chodidle už před play-off. Původně to nevěděl, ale nakonec šel na rentgen a tam mu to zjistili. Tím, jaký on je rafan, málokdo má práh bolesti takto posunutý, navíc mu záleželo na výsledku týmu a možná pomohl i náš osobní vztah, tak do toho šel. A hráč, který přijde na zápas play-off o berlích, shodí je a jde hrát, to jsem ještě nezažil.

Opravdu?

Fantazie! Věřím, že 80 procent hráčů by se na to vykašlalo, ale on chtěl jako kapitán Vítkovice posunout dál. I když nemohl nastoupit pokaždé, protože po zápase mu noha okamžitě otekla. Dal si ale den dva pauzu a bez tréninku šel znovu do toho. Jasně jsme se ale domluvili – a takový byl i jeho zdravotní stav – že maximálně dohraje Olmík a pak už s ním nemáme počítat. Když jsem ho viděl, jak tu chodí o berlích a nelepšilo se mu to, ani jsem se ho neodvážil oslovit. (usmívá se) Byla to ale obrovská ztráta.

Ohrozit zdraví ale asi za to nestálo, co myslíte?

Ano. Jsem asi jiný trenér, který cítí i lidskou stránku a ne jen vlastní úspěch, svoje ego. Vážil jsem si toho, co dokázal, postup byla i jeho zásluha a dál už to nešlo.

A co stav Bukartsovy ruky?

Tam byla jediná možnost, že by šel do posledního čtvrtečního zápasu. Ale co by to pro mě řešilo, že by hrál po dvou měsících bez kontaktu? Vždy jsem byl zastáncem toho mít „slabšího“ hráče, ale zdravého na sto procent, než naopak. A v tomto případě jsem nevěřil, že by to mohl být bonus, Bukarts to vezme na sebe a rozhodne celou sérii. I Marosz se nám zranil v posledním zápase základní části, měl otřes mozku. Jeden den to bylo dobré, pak tři dny na houby a v zátěži se mu točila hlava. Zkoušel to v Třinci, po čtyřech střídáních odešel. Nebyla možnost, že by nastoupili.

Celou základní část se na play-off chystáte, pak se vám to tak rozsype. Jaké to byly pocity?

Hrozné! Z mužstva jsem cítil, jak se to vše semlelo, že máme na úspěch. Že máme na to jít ještě dál. Nechci si dělat alibi, ale výkony byly opravdu dobré, mužstvo si sedalo. Dvojky, trojky, přesilovky, to fungovalo a šlapalo. Ale hrana úspěchu a neúspěchu je strašně tenká. Co vše se musí sejít, aby se došlo až na vrchol té pyramidy. A to je v první řadě zdravotní stav hráčů, k tomu širší kádr a tak dál. Mrzí mě, že se tohle stalo.

Miloš Holaň ve Vítkovicích.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Čtvrtfinále bylo tedy maximum?

Budu realista, v tomto složení totální. Není to snižování kvality hráčů, ale v této sestavě jsme neměli šanci jít dál. Nebavím se o tom vyhrát jeden zápas. To jsem si strašně přál. Vyhrát jednou doma a před diváky. Byla by fantazie a zázrak porazit Třinec v momentálním složení – tedy s kluky z první ligy a většinou hráčů do 21 let. Měli jsme jen pár zkušenějších. Bojovností a srdcem jsme jeden zápas uhrát mohli. Ale bohužel.

Měla vliv ještě ta viróza, kterou jste si prošli v předkole?

Na čtvrtfinále už ne. Ono to skákalo z jednoho na druhého. Jakmile to hráč dostal, za pět dní už to neměl, ale šířilo se to tak, že to měl skoro každý. A ani odpočinek nebyl dostačující. Vždyť dohráli jsme pátý zápas, den volna a šli jsme v tom svém pokřapaném stavu do čtvrtfinále. Prostě se to seběhlo špatně.

A kdyby vám Olomouc vyšla vstříc s odkladem, šli byste do čtvrtfinále bez jediného dne odpočinku.

Já jsem moc nevěřil, že to vyjde. Vžil jsem se do vlastní situace, jak bychom asi reagovali my. Nemůžeme se na ně zlobit. Navíc termíny nebyly. Program je tak nahuštěný, že by to nešlo. Jeden den by mi pomohl, že by byli lepší jeden dva hráči. Možná.

V neděli před zápasy v Olomouci jste měl na tréninku dva hráče. Věřil jste, že máte šanci na Hané aspoň jednou uspět?

Já věřil. Přál jsem si třeba Kometu a věřil jsem, že je porazíme. Přišla Olomouc, top hráč Krejčí, osa tam byla. Ale třeba Konrád se podle mě v předkole nepotkal s top formou. Věřil jsem, že i s tím mužstvem, pokud si každý splní to svoje. Třeba Bitten odehrál dobře úlohu strážce Krejčího, byť ten dával góly. Ale i Olomouc měla problém se sestavou, vypadli jim Olesz, Kucsera, Strapáč, ke konci Káňa. Měli by jinou sílu. Ale to je přesně o tom, co říkám. Když chcete úspěch, musí se sejít moc věcí až do konce.

S čím jste byl nespokojený po čtvrtfinále?

S produktivitou. Neporadili jsme si se šancemi. Ne, že bychom je neměli, ale neproměnili jsme to. Zvolili jsme špatné řešení, stříleli do prostor, kde jsme měli vyskautované, že Kacetl neinkasuje. Je to i o umění a kvalitě hráčů. Není každý střelec. Ale třeba Laky (Lakatoš) je střelec a nedokázal to. A je to druhý rok, což už je otázka, proč to u něj nepokračuje jako v základní části. Z hráčské i trenérské zkušenosti vím, že není každý hráč pro play-off. Někdo je borec v základní části. Přijde play-off, začne se hrát jiný hokej, hráč na to nemá čas, prostor, jsou tam nepříjemní soupeři a on se neprosadí. A pokud se neprosadí ani v přesilovkách, tak roli ztrácí.

V Liberci mu to ale zamlada jednou v play-off střílelo.

Nevím, já ho netrénoval. Trénuju ho teď. Nechci ho kritizovat, ohromně nám pomohl, když přišel. Když se vrátil z Finska, byli jsme na tom v produktivitě hodně zle, dávali jsme jeden, dva góly. Přišel a neskutečně to zvedl. Byla to i jeho zásluha, plus Solovjov. Nastartovaly se přesilovky, měl bod na zápas, šlo to parádně, ale jak se říká, sezona se hodnotí po play-off a tam někteří hráči, nechci říct, že jen on, tu produktivitu neměli. A hrát s Třincem čtyři zápasy na jeden gól, to je science fiction, abychom vyhráli.

To bezesporu.

A vezměte si zrovna Třinec. Dívali jsme se na jejich soupisku a každý v tom mužstvu něco vyhrál. I když to bylo třeba „jenom“ v zámořské juniorce. A to jsou ty zkušenosti. Pak se to tak krásně složí. V klíčových momentech nepanikaří, vědí, jak zápas otočit.

A co Rusové Alexej Solovjov a Ruslan Pedan? Jak je zasáhly události okolo války na Ukrajině?

Bylo by lepší, aby o tom promluvili oni, než abych já tahal tady to, co máme mezi sebou v kabině. Ptali se mě na to, vědí, že jsem trénoval na Ukrajině, mám tam kamarády. Všímali si, že Rusové jsou vnímáni negativně, nebylo to pro ně lehké. Ale co prožívali vnitřně, to nevím, tak blízko jsem se k nim nedostal. I když mám výbornou ruštinu, nechtěli se o tom bavit, co prožívají uvnitř. Ale mrzela je hodně celá ta situace a pořád se tím zabývali. Byli hodně spolu, dá se říct i trochu oddělení od mužstva, možná by se dalo říct, že nevěděli, co si o tom myslí naši kluci. Nebylo to příjemné a klobouk dolů, že to odehráli celé.

A jak je vnímalo mužstvo?

Dobří kluci, charakterově výborní, parádní komunikace, umí anglicky, takže se s kluky domluvili a nebyli uzavřená skupinka. Zajímali se o dění v kabině, ale tohle byla pro ně těžká zkouška.

Jak to s nimi bude dál?

Technicky je Solovjov podepsaný, ale nevíme, jak to bude. Jestli jim na další sezonu prodlouží víza, jestli mu sem pustí přítelkyni, nebo ne, jestli si ho zavolá někdo z KHL. U Ruslana budeme jednat. Ve čtvrtek to skončilo, máme klid, v pondělí se sejdeme se Šimonem (Šimíčkem) a projdeme jednoho hráče po druhém. Ale otevřeně, čeká nás dost práce. Proto jsem na hale už teď, od rána v posilovně, abych se vyřádil a spolkl to. Bude to šichta.

Kolik hráčů máte podepsaných?

Je to půl na půl.

Jak to vypadá s gólmany?

Dobře. Stezka zůstává. Naštěstí jsme ho podepsali.

Nikdo vám ho neodlákal?

Je to pěkná story. Kluk, který neměl zkušenost s play-off nikde a je to jeho obrovská zásluha, kam jsme se dostali. To si nebudeme nalhávat. Dvacet pět zápasů udělal on. To si troufám říct. Pak měl období, kdy šel trochu dolů, měl to v hlavě, ale Puťa (Martin Prusek) s ním pracoval, já jsem s ním mluvil. Dostali jsme ho zpátky na vlnu s tím, že to tak prostě funguje.

V play-off ho ale zasáhla viróza tak, že pro něj jela sanitka.

Byl na tom nejhůře. A když vypadne jednička gólman, je to pro trenéra infarkt. Řekli jsme si, že to zkusí Ďolík (Dolejš) a uvidíme. Ale Aleš moc chtěl. Byl na kapačkách, navíc průšvih, že to chytila celá jeho rodina, takže se to tam motalo doma, ale nakonec to odchytal výborně. Je podepsaný na další rok, ale musí potvrdit. Druhý rok je vždycky nejtěžší. Máme tu hráče, kteří to měli letos jako druhou sezonu a nepotvrdili to, co se od nich čekalo.

Čekalo se, že chytat bude Daniel Dolejš. Jak zvládal roli dvojky?

Já se taky těšil. Znal jsem ho z Poruby, loni v předkole nám s Kometou zachytal dobře. Měli nastavenou stejnou startovní čáru, i když v hlavě jsem měl, že bude chytat on. Ale v přípravě nás Stezka příjemně překvapil a přechytal ho. A Ďolík se s tím neporval dobře. Čekal jsem, že víc zarve, ale přišlo mi, že uviděl, že Aleš je nad ním, a vzdal to. Nebyl prostor, aby něco dokazoval. A když nastoupil, tak na jeden, dva zápasy a nic. Tak to v životě chodí, v hokeji taky. Chytat může jen jeden. Chtěl bych ale udržet zkušené – Polyho (Poláka) a Kržela (Krenželoka). A je tu i řada mladých. Nepamatuji sezony předtím, protože se k tomu až tak neupínám, ale za poslední dobu je to velký úspěch, že se tolik mladých zapojilo.

A co vy? Pokračujete?

Pokračuji. Nevím, jestli k tomu budou možnosti, ale zase bych to chtěl o krok posunout výš. Je jen škoda, že se to nedá udržet a jen doplňovat, stavět pyramidu a do tří roků říct – máme na to, abychom tady udělali úspěch. Je to můj sen, který mě táhne. My už si v trenérské kabině sázíme Eurojackpot, že kdyby to byly ty dvě miliardy, že bychom to do kádru dali. A vyhrajeme titul. Není jednoduché v dnešní době peníze shánět, jsme šťastní za sponzory, které máme. Realita taková je. Máš peníze, můžeš si dovolit hráče a většinou máš úspěch. Tak to funguje. Ale co. Nebudu říkat, že jsme klubíček. (usměje se) Prostě jsme klub. Byli jsme i pátí, nespadli pod osmé místo, takže klidná sezona.