Po zápase přiznal, že byl nervózní a adrenalin mu chyběl. „Strašně jsem si to utkání na střídačce užil a musím poděkovat i Romanovi s Radkem. Spolupráce s nimi byla výborná," ocenil asistenty Romana Šimíčka a Radka Philippa.

Navzdory výsledku byl pozitivní. Mužstvo podle něj ukázalo kvalitu, ale bude potřebovat prostor a zvyknout si na nové trenéry. „Času bylo hrozně málo, myšlenek hodně," pousmál se.

„Spíše jsme ale jen v tom hráče nechali pokračovat. Něco málo jsme jim řekli, teď už se dostaneme k detailnějším analýzám na videu a budeme na to reagovat," plánoval kouč s tím, že zapracovat tým musí na koncovce a přesilových hrách. „Připadá mi, že jsme hodně roztažení a vázne spolupráce obránců a útočníků, ale to jsou věci, které se dají natrénovat," dodal Holaň.

VŮJTEK: MÁ PŘEDPOKLADY

V přínos nového trenéra doufá i bývalý trenér a vítkovická legenda Vladimír Vůjtek starší, jemuž dělal Holaň na začátku své trenérské dráhy asistenta. „Musím přiznat, že od konce minulé sezony jsem byl na stadionu jen dvakrát, podívat se v kancelářích, takže nevím, co se tam dělo. Osobně nemám rád změny trenérů, ale když už přišla, jsem rád, že je zpět Miloš Holaň, který je zkušenější než kdysi,“ řekl Deníku.

„Jestli s ním počítají jako s perspektivou, tak byl ideální čas ho tam dát teď, protože minimálně ještě tato sezona nebude sestupová. Je třeba teď mužstvo budovat směrem k ročníku, kdy už se padat bude, aby bylo silné, úderné a nemělo problémy se záchranou,“ pokračoval někdejší trenér národního týmu.

Právě devětačtyřicetiletý Holaň by mohl být pro Vítkovice volbou na řadu let. „Je v ideálním trenérském věku, protože kolem padesátky by měl trenér dostat šanci se prosadit výrazněji. Miloš k tomu předpoklady má a musíme doufat, že to tak bude,“ uzavřel Vladimír Vůjtek.