Kuriózně nastavený čas ukončil už po čtrnácti vteřinách vítkovický odchovanec ve službách Vervy, útočník Patrik Zdráhal. Ostravané tak prohráli šestý duel za sebou, v nichž získali jen dva body. Stále však zůstávají na devátém místě tabulky.

Ačkoli duel tradičních účastníků nejvyšší soutěže nabídl minimum jedinou branku, šancí bylo požehnaně. Nad střelci však dlouho kralovali oba brankáři. Domácí Denis Godla si připsal 25 zákroků, vítkovický Miroslav Svoboda dokonce osmatřicet. Nestačil jen na jedinou střelu.

Hosté se v museli obejít bez kapitána Romana Poláka, jenž na začátku třetí třetiny sekl domácího Martina Havelku do slabin a byl vyloučen do konce utkání.

Ohlasy trenérů:

Vladimír Országh (Litvínov): Jsme rádi za vítězství, i dvoubodové. Byl to bojovný zápas, kterému dominovaly obrany. Málo šancí na obou stranách. Bylo to hlavně o obranách. Měli jsme sedmiminutovou přesilovku, ve které jsme si zase nepomohli, navíc jsme tam málem inkasovali z trestného střílení, kdy nás naštěstí podržel brankář Godla. Zápas byl vyrovnaný, bylo to v prvé řadě o obranách a my jsme rádi za ten bod navíc.

Miloš Holaň (Vítkovice): Odehráli jsme dobré utkání. V první třetině jsme měli asi jen jedno přečíslení, doufali jsme, že bychom jich mohli mít více, ale soupeř nám toho mnoho nedovolil. Ve druhé třetině jsme měli pár okamžiků, kdy jsme byli v nějaké křeči, kotouče nám odskakovaly a neměli jsme kompaktnost. Naštěstí ty dvě třetiny hrály pro nás, pokud jde o výsledek. Ve třetí třetině, z naší strany myslím, nejlepší. I když už ve třetí třetině jsme šli do dlouhého oslabení. Ale tam jsme odvedli obrovský kus práce, za což hráčům strašně děkuji, včetně gólmana. Ustáli jsme to, ještě jsme měli šanci vstřelit z nájezdu gól. Nicméně ten zápas potom šel do prodloužení a tam po šťastném odrazu od beka Litvínov rozhodl a my máme jeden bod. Já mám ale dobrý pocit z toho utkání, hráči strašně chtěli ukázat, že kvalitu mají. Samozřejmě potřebuje to nějaký čas, než si zvyknou na možná nový styl hry. Moment Romana Poláka jsme si už s hráčem vyříkali v kabině, takové věci se nemůžou akceptovat.

Verva Litvínov – Vítkovice Ridera 1:0 PP (0:0, 0:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 61. Zdráhal (Jarůšek). Rozhodčí: Pilný, Pražák – Šimánek, Zíka. Vyloučení: 3:2, navíc R. Polák (Vítkovice) 5 minut + do konce utkání. Bez využití. Bez diváků.

Litvínov: Godla – Ščotka, Irving, Cibulskis, Štich, Demel, Kudla, L. Doudera – Jarůšek, Hanzl, P. Zdráhal – Lukeš, Hübl, Pospíšil – Válek, Gerhát, Látal – Havelka, Helt, Zygmunt. Trenéři: Országh a Sýkora.

Vítkovice: M. Svoboda – Štencel, R. Polák, L. Kovář, Trška, Koch, R. Černý, Kubeš – Schleiss, J. Hruška, Lakatoš – Dej, Marosz, Kalus – Dočekal, Werbik, Mallet – Lednický, Mikyska, Fridrich. Trenéři: Holaň, Phillip a Šimíček.