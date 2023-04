/FOTOGALERIE/ Jediný krok jim chybí k obdivuhodnému úspěchu. Hokejisté Vítkovic zvítězili ve čtvrtečním déle než šest hodin trvajícím 6. semifinále play-off extraligy na ledě Hradce Králové 2:1 ve čtvrtém prodloužení, sérii srovnali na 3:3 a vynutili si rozhodující sedmý zápas, který se bude hrát v sobotu v Ostravě. Svěřenci trenéra Miloše Holaně se v něm pokusí jako první tým v historii vyřazovacích bojů tuzemské nejvyšší soutěže dokonat obrat z 0:3 na 4:3.

Kulisa pátého semifinále Vítkovice - Hradec Králové (11. dubna 2023). | Video: David Hekele

Hradec byl blízko postupové trefy na začátku druhého prodloužení, Okuliar však trefil zblízka jen tyč. A tak nejdelší utkání v historii nakonec rozhodl v čase 138:51 při oslabení kapitán Vítkovic Dominik Lakatoš, který zužitkoval s parťákem Rastislavem Dejem přečíslení dva na jednoho.

„Bylo to vyčerpávající utkání. Musím to říct i takhle, obě mužstva si zaslouží kredit, protože vydržely tak dlouho hrát nadoraz. Šli jsme do vedení, i když Hradec tlačil a dotlačil to až k tomu vyrovnávacímu gólu. My jsme ještě dostali do konce základní hrací doby šanci hrát přesilovou hru, Krieger tam mohl rozhodnout, v prodloužení Mikuš,“ vykládal trenér Vítkovic Miloš Holaň.

„Bylo to strašně vyrovnané, od začátku série je každý zápas boj o každý centimetr. Výborný zápas, těžký zápas, se šťastnou koncovkou pro nás. Obrovské kvantum práce předvedli hráči v oslabení a paradoxně v oslabení jsme ujeli a dali rozhodující gól. Obrovská pochvala do kabiny a jsme šťastní, že to vezeme zpátky domů,“ dodal Miloš Holaň.

„Celý dnešní zápas byl o dobývání branky Vítkovic, o hledání cesty, jak dát Stezkovi gól. Udělali jsme chybu, přesto, že jsme hráli dobře od začátku, Vítkovice nás za ni potrestaly a daly gól. My jsme se tlačili, dlouhou dobu jsme nebyli schopni vyrovnat, povedlo se nám to ve třetí třetině. Myslím si, že i v průběhu jsme byli aktivní, vypracovali jsme si spoustu šancí, ale nebyli jsme schopni skórovat a ten zápas rozhodnout,“ litoval kouč Hradce Tomáš Martinec.

„Vítkovice jsou kvalitní tým, všechny ty zápasy jsou o maličkostech, je to straně vyrovnané a několikáté prodloužení, obrovská únava na obou stranách. Byla jen otázka času, kdy někdo z hráčů chybu udělá a byli jsme to my v přesilovce a byli jsme za to potrestaní. Série je 3:3, teď musíme rychle zregenerovat, oklepat se z té prohry a připravit se na sedmý zápas,“ uzavřel Tomáš Martinec.

Extraliga - 6. semifinále play-off (čtvrtek 13. 4. 2023):

Mountfield HK - HC Vítkovice Ridera 1:2 ve 4. prodl. (0:1, 0:0, 1:0 - 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 51. McCormack (Blain, R. Pavlík) - 11. Krieger (Jarůšek, L. Kovář), 139. Lakatoš (Dej). Rozhodčí: Hradil, Stano (SR) - Špůr, Šimánek. Vyloučení: 6:8. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 6322. Stav série: 3:3.

Hradec Králové: Machovský - McCormack, Gaspar, Blain, Kalina, F. Pavlík, Rosandič, P. Marcel - R. Pavlík, Miškář, Eberle - Jergl, Lalancette, Perret - Werek, Kevin Klíma, Okuliar - Smoleňák, Štohanzl, Zachar. Trenér: T. Martinec.

Vítkovice: Stezka - Grman, Mikuš, L. Kovář, Koch, J. Stehlík, Gewiese, Prčík - Mueller, Krieger, Jarůšek - Lakatoš, Dej, Roberts Bukarts - M. Kalus, Lindberg, Kotala - Fridrich, Chlán, L. Krenželok. Trenér: Holaň.