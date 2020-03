The men's IIHF World Championship has been cancelled with an official announcement expected in the coming days, a source tells The Hockey News.

Samotná IIHF ale zatím zrušení šampionátu dementuje. „Mistrovství světa v ledním hokeji nebylo zrušeno. V této chvíli nedošlo k žádné změně,“ píše se na oficiálním twitteru IIHF.

Contrary to media reports, the 2020 IIHF Ice Hockey World Championship has not been cancelled. There has been no change in the status of the tournament at this time.