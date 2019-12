Která z těch branek byla nejtěžší?

Jasně, že ta střela. (úsměv) Ty první dva góly jsem dal jen proto, že mě to trefilo. Ale i to se počítá, je super, že jsme to těmi přesilovkami zvedli. A třetí? To už jsem dostal do prázdné brány a chtěl jsem to jen trefit. Úžasné, ale moc bych se nad tím nepozastavoval. Další zápas máme před sebou v pátek a znovu musíme předvést výkon. Nelze usnout na vavřínech.

Čím to, že vám najednou začaly jít přesilové hry?

Zjednodušili jsme to. Nechceme zbytečně vymýšlet, a když můžeme, tak máme vypálit. Tak jako jsme to udělali při první přesilovce. Buky na nic nečekal, vystřelil, trefilo mi to hokejku. Úžasné.

Bukarts, zdá se, je váš dvorní asistent, jelikož zaznamenal tři gólové nahrávky…

Samozřejmě to je hráč, na kterém to tady de facto stojí, jeden z nejzkušenějších. Odvádí úžasnou práci.

Noví trenéři, dvě výhry. Co vedlo k tomu, že jste se probudili?

Hrajeme jednodušeji. A hlavně, všichni jsme pochopili, tím, jak to tady bylo v poslední době, jaké změny, že takhle to dál nejde a že už toho namluveno bylo až až. Teď už je to jen a jen na nás. Musíme věřit komukoliv, kdo bude stát za námi a kdo nám bude dávat noty. V pauze jsme se zaměřili hlavně na obranu, vždyť teď už máme snad sto inkasovaných gólů. Zlepšujeme se, myslím si, že je to i vidět. Není to sice úplně hezký hokej pro oči, ale tak to prostě je, a takhle chceme hrát.

Pozitivní asi je i to, že jste se zvedli z prvního rychlého gólu, že?

To je jedna z věcí, která v dnešním zápase byla důležitá, že na nás nespadla ta deka. Dokázali jsme se opravdu rychle oklepat, Hlavně to bylo tím, že jsme si opravdu věřili. Šlo o poslední zápas v roce před těmito lidmi, byla úžasná atmosféra, zasloužili si to i oni. Dneska klobouk dolů před fanoušky.

Také vám hodili na led čepici, dostala se až k vám?

Ano, měl jsem strašnou radost, když jsem ji tam viděl. Na tohle budu dlouho vzpomínat.