„Asi to bude vůbec poprvé, leda někdy v první lize jsem proti Kometě možná hrál. Bude to speciální,“ přiznal v rozhovoru pro Deník Hruška.

Jaký to tedy pro vás bude zápas?

To se teprve uvidí. (úsměv) Určitě bude speciální, protože jsem v Kometě strávil hodně let, ale v tomto případě bude nutné to dostat trochu z hlavy a přistoupit k tomu jako ke každému jinému utkání. Jediné, co ale vím, je, že se na to těším. Sám jsem zvědavý, jaké to bude, jen doufám, že budu mít radost i v době, kdy budeme z Brna odjíždět.

Zatím se zdá, že ve Vítkovicích jste poměrně spokojený…

Poslední zápas na Spartě nám minulý týden výsledkově nevyšel, ale jinak se daří, sbíráme body, každý takový je pro nás důležitý, ale pořád ještě zbývá hodně kol do konce, určitě ještě několik bodů budeme potřebovat. Sami jsme v očekávání, jak to půjde dál.

Jaká nálada panuje v šatně po reprezentační přestávce?

Celou dobu, co v Ostravě jsem, tak je dobrá. Nepřišel jsem do nijak skleslého týmu, což je jen dobře, protože hlava dělá v hokeji hrozně moc. Jsou tady kluci, kteří chtějí bojovat a porvat se o to, abychom extraligu udrželi. To je důležité. Celkově nálada je pozitivní a bojovná.

Co očekáváte od utkání? Vy bojujete o body vedoucí k záchraně, ani Kometa ale nemůže zahálet, protože ji jde o šestku…

To si nemůže dovolit nikdo, i kdyby byl první, protože soutěž je hodně vyrovnaná a každý může porazit každého. Koneckonců naše nedávné vítězství v Liberci to dokazuje. I kdyby Kometa měla šestku jistou, tak věřím, že by do zápasu šla na sto procent. Bude to bojovný zápas o každý kousek ledu, snad z toho souboje vyjdeme úspěšněji.

Poprvé budete v DRFG Aréně jako soupeř, tak nebojíte se, že třeba ze zvyku zamíříte do domácí šatny?

(zasměje se) Myslím si, že tohle by se stát nemělo, ale nechme se překvapit. Třeba se mi povede nějaký jiný nesmysl.

Hecoval jste se nebo psal jste si v poslední době s některým z bývalých spoluhráčů?

V týdnu ano, na žádné hecování nedošlo, ale chystám se napsat Zaťovi, který se vrátil. Tak uvidíme, jak se k tomu postaví. Klíčový ale bude zápas a to, abychom získali nějaký bod, čím více jich bude, tím lépe, samozřejmě. Jak říkám, budeme bojovat.

K TÉMATU

STRÁNSKÝ: Bývalí spoluhráči? Nebudu to vnímat







Speciální utkání bude středeční duel Komety s Vítkovicemi i pro útočníka Šimona Stránského. Před necelým měsícem byl součástí výměny, která mladíka poslala na jih Moravy, teď postaví proti svým nedávným souputníkům.



S některými se přitom viděl před pár dny. „O víkendu jsme měli volno a byl jsem v Ostravě sednout s kluky, takže nějaké hecovačky proběhly, ale nic extra v tom nebude,“ slibuje Stránský.



Přiznává, že byť se bude hrát v Brně, duel proti mateřskému klubu má pro něj zvláštní příchuť. „Jde o tým, ve kterém jsem vyrůstal, tři poslední sezony jsem tam hrál. Na utkání se těším. Nebudu při něm ale vnímat, že jsou to mí bývalí spoluhráči. V zápalu boje je jedno, jestli někoho znáte deset let, nebo půl sezony,“ má jasno s tím, že ohled nebere ani na fakt, že Vítkovice bojují o přežití.



„Na to určitě myslet nebudu, momentálně mě to vůbec nezajímá, protože taky potřebujeme body pro lepší pozici do play-off,“ pokračuje Šimon Stránský. „Ale tím, že v obou klubech je řada hráčů, kteří nedávno oblékali dres toho druhé, může to být vyhecovanější. To ale uvidíme až v samotném zápase,“ dodává jedenadvacetiletý talentový útočník.



V šatně Komety se setkal s Lukášem Kucserou či Ivanem Barankou, s nimiž ještě v minulém ročníku válčil ve vítkovických barvách. „Máme k sobě blíž, vím, že za nimi můžu vždy přijít a zeptat se jich na něco, hlavně, když už tu jsou delší dobu. Ale není to tak, že bychom se bavili jenom s nimi, to určitě ne. V Kometě je výborná parta a všichni kluci jsou fajn, takže je to tady super,“ pochvaluje si Šimon Stránský.



Dosud za brněnský celek odehrál pět utkání, v nichž zaznamenal jednu asistenci. Nejen jemu tak reprezentační přestávka pomohla. „Kvalitně jsme potrénovali, kluci, kteří na tom byli špatně zdravotně, se dali do kupy, navíc jsme byli často pospolu, takže i vztahy se zlepšily, poznal jsem kluky i prostředí víc a teď jdeme do poslední fáze sezony,“ uzavírá natěšeně Šimon Stránský.

Václav Petrů, David Hekele